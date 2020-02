Dresden (dpa/sn) - Sachsens Umweltminister Wolfram Günther (Grüne) muss sich wegen einer nicht mehr vorschriftsmäßigen Kläranlage auf seinem Grundstück in Königsfeld (Mittelsachsen) rechtfertigen. Die "Sächsische Zeitung" hatte den Fall am Montag publik gemacht. Am Nachmittag reagierte das Ministerium auf die Vorwürfe. Demnach waren die zuständigen Behörden über den Stand der Dinge auf dem Laufenden. "Herr Günther hat die beteiligten Stellen regelmäßig über die Bauplanungen informiert", sagte Ministeriumssprecher Robert Schimke.

Günther hatte 2013 einen denkmalgeschützten und sanierungsbedürftigen Vierseitenhof samt Kläranlage erworben. "Gemäß der Bauplanung ist die Errichtung einer vollbiologischen Kleinkläranlage fest eingeplant", hieß es. Aufgrund von Nässeschäden sollte das Haus aber von oben nach unten saniert werden. Mit der Unteren Wasserbehörde habe man im Dezember 2019 besprochen, die neue Kleinkläranlage 2020 zu errichten. Angeforderte Unterlagen könnten nach ihrem Bau eingereicht werden.

"Wolfram Günther hat zudem bei der unteren Wasserbehörde die Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis beantragt. Die Behörde hat im Dezember 2019 erklärt, dass die Erteilung einer solchen Erlaubnis seitens der Behörde nicht notwendig sei und dass sie die Antragsunterlagen der Gemeinde Königsfeld übergeben hat", sagte Schimke. Die Abwässer würden über einen Überlauf in den sogenannten Bürgermeisterkanal gelangen. Die Grube werde regelmäßig durch den Zweckverband Kommunale Wasserver- und Abwasserentsorgung geleert.