Dresden (dpa/sn) - Jüdische Gemeinden in Sachsen bekommen von diesem Jahr an mehr Geld vom Freistaat. Der bisherige Betrag von jährlich 950 000 Euro wird nach Angaben der Regierung um 120 000 Euro aufgestockt. "Jüdisches Leben ist ein wichtiger Teil unserer Geschichte und Gegenwart", sagte Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) am Mittwoch in Dresden bei der Unterzeichnung des neuen Staatsvertrages, der die Zuschüsse regelt. Zuvor musste der Landtag zustimmen. "Wir wollen ein positives Umfeld, damit die Religion in Sachsen ausgelebt werden kann", so Kretschmer.