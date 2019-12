Dresden (dpa/sn) - Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) will den in den Koalitionsverhandlungen mit Grünen und SPD entstandenen Teamgeist erhalten. "Dann haben wir eine gute Chance, diese Konstellation zum Erfolg zu führen", sagte er im Interview der "Sächsischen Zeitung" (Samstag). Das Wichtigste sei eine stabile Regierung. "Wenn man sich gegenseitig demütigt und den Bogen überspannt, dann wird nur Vertrauen zerstört." Es müsse jeder bereit sein, ein Stück abzugeben, "aber so, dass man sich trotzdem noch ins Gesicht schauen kann", verteidigte der CDU-Landesvorsitzende auch eingegangene Kompromisse. Die CDU habe sich nicht "über den Tisch ziehen lassen" und ihre Ziele erreicht. Statt Kultivierung einer scharfen Partei-Trennung gehe es um gemeinsame Interessen, sagte Kretschmer. "Ich möchte eine Koalition, die Dinge ermöglicht und nicht verhindert."