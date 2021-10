Ampel-Koalition - oder doch Jamaika? In den ersten Sondierungsgesprächen zeigen FDP und Grüne Präferenzen, legen aber ihre Pläne noch nicht vollends offen. Die SPD bekräftigt ihren Machtanspruch, der Union bleibt ohnehin nur das Warten.

Von Daniel Brössler, Constanze von Bullion, Robert Roßmann und Mike Szymanski, Berlin

Die Bundestagswahl ist schon gut eine Woche vorbei, aber es ist immer noch unklar, von wem Deutschland in Zukunft regiert wird. An diesem Dienstag finden die letzten Gespräche statt, die SPD und Union einzeln mit FDP und Grünen führen. Danach müssen alle Beteiligten erklären, was sie anstreben. Rechnerisch sind eine große Koalition sowie ein Ampel- und ein Jamaika-Bündnis möglich. Ein Überblick über die momentane Gemütslage der Sondierer.