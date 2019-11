Bremen (dpa/lni) - Die ersten 100 Tage der rot-grün-roten Landesregierung in Bremen sind aus Sicht der CDU-Opposition verlorene Tage für das Bundesland gewesen. "Ein Neustart für Bremen sieht definitiv anders aus", sagte CDU-Landeschef Carsten Meyer-Heder am Donnerstag. Der Berg an Problemen sei größer geworden, und er sehe keine Aktivitäten des neuen Senats, der seit dem 15. August im Amt ist.

CDU-Fraktionschef Thomas Röwekamp sprach von einem sehr holprigen Start und 100 Tagen Stillstand in Bremen. Er mahnte eine schnelle Ausweisung von Gewerbeflächen an und warnte zugleich vor der langen haushaltslosen Zeit. Bremens Bürgerschaft wird voraussichtlich erst etwa Mitte nächsten Jahres einen Doppelhaushalt für 2020/2021 beschließen können. "Wir werden in eine große Phase der fiskalischen Lähmung geraten", warnte Röwekamp. Die Regierung stellt ihre Bilanz am Nachmittag vor.