Berlin (dpa/bb) - Nach der Rückzugsankündigung der CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer fordert Berlins CDU-Chef Kai Wegner eine rasche Nachfolgelösung. "Ich glaube, dass die Führungsfragen schneller geklärt werden müssen", sagte Wegner am Dienstag dem Radiosender 105'5 Spreeradio mit Blick auf die am Vortag geäußerten Vorstellungen Kramp-Karrenbauers. Diese plante eine Klärung von Kanzlerkandidatur und Parteivorsitz über mehrere Monate hinweg bis zum CDU-Wahlparteitag, der bisher für den Dezember terminiert ist.

Die CDU brauche jetzt "einen Parteivorsitzenden, eine Parteivorsitzende, die ganz klar diese Partei wieder zusammenführt und stark macht - zur wirklichen Volkspartei der Mitte in Deutschland", so Wegner. Das könne nicht bis Dezember warten. Es gebe eine große Sehnsucht in der Partei nach einer klaren Führung, "nach dem Einbinden der unterschiedlichen Strömungen innerhalb der CDU", sagte der Bundestagsabgeordnete weiter. "Das ist in den letzten Jahren nicht so wirklich gelungen." Ihm fielen "sofort vier bis fünf Namen" ein, denen er die Parteiführung zutraue.

Wegner bekräftigte außerdem seine Position, sich zur AfD ohne Wenn und Aber abzugrenzen. "Für die CDU muss weiterhin klar gelten, dass es mit der AfD keinerlei Zusammenarbeit und vor allen Dingen auch keine Abhängigkeit im Regierungshandeln geben darf", sagte er dem "Tagesspiegel" (Mittwoch). "Denn die AfD steht für alles, wofür die Union nicht steht. Sie hat einen ganz anderen Politikansatz, sie spaltet, sie grenzt aus. Das ist nicht christlich demokratische Politik."

Weiter unterstrich der CDU-Vorsitzende: "Es wird kein Regierender Bürgermeister mit AfD-Stimmen gewählt. Es gab, es gibt und es wird auch in Zukunft keine Zusammenarbeit mit dieser rechtsradikalen Partei geben." Mit Blick auf die Ministerpräsidentenwahl in Thüringen bemerkte Wegner, man könne AfD und Linkspartei nicht gleichsetzen. Der Thüringer AfD-Chef Björn Höcke sei "brandgefährlich und viel gefährlicher" als der bisherige, von der Linken gestellte Ministerpräsident Bodo Ramelow, zitierte das Blatt Wegner.