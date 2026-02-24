Zum Hauptinhalt springen

Zusammenhalt im RegierungsbündnisDie Koalition übt sich im Geben und Nehmen

Lesezeit: 3 Min.

Die Mehrheit der Koalition im Bundestag beträgt nur zwölf Stimmen. Die Fraktionschefs Matthias Miersch (SPD, links) und Jens Spahn (CDU) müssen sie zusammenhalten.
Die Mehrheit der Koalition im Bundestag beträgt nur zwölf Stimmen. Die Fraktionschefs Matthias Miersch (SPD, links) und Jens Spahn (CDU) müssen sie zusammenhalten. (Foto: Fabian Sommer/DPA)

Nach harten Verhandlungen kommen diese Woche gleich zwei zentrale Vorhaben von Union und SPD ins Parlament: ein neues Asylpaket und das Tarifgesetz. Ein smarter Deal – oder auch eine Falle?

Von Daniel Brössler und Georg Ismar

Selbst bei den Uhrzeiten gilt gleiches Recht für alle. Am Donnerstag ab 9 Uhr soll der Bundestag über das Tariftreuegesetz diskutieren, am Freitag ab 9 Uhr dann über die Umsetzung des neuen europäischen Asylsystems. Für Feinschmecker des Parlamentarismus ist in dieser Woche zwischen Union und SPD im Bundestag ein Handel der besonderen Art zu beobachten. Einer, der dazu beitragen soll, dass diese Koalition an Stabilität, Vertrauen und beiderseitiger Kompromissfähigkeit gewinnt.

