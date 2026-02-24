Selbst bei den Uhrzeiten gilt gleiches Recht für alle. Am Donnerstag ab 9 Uhr soll der Bundestag über das Tariftreuegesetz diskutieren, am Freitag ab 9 Uhr dann über die Umsetzung des neuen europäischen Asylsystems. Für Feinschmecker des Parlamentarismus ist in dieser Woche zwischen Union und SPD im Bundestag ein Handel der besonderen Art zu beobachten. Einer, der dazu beitragen soll, dass diese Koalition an Stabilität, Vertrauen und beiderseitiger Kompromissfähigkeit gewinnt.