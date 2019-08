Anklam/Stettin (dpa) - Die Metropolregion Stettin (Szczecin) hat auf deutscher Seite erstmals eine Geschäftsstelle. Wie der Parlamentarische Staatsskretär für Vorpommern Patrick Dahlemann (SPD) am Freitag mitteilte, haben zwei Mitarbeiter - eine Frau und ein Mann - in Anklam (Vorpommern-Greifswald) bereits ihre Arbeit aufgenommen. Sie sollen dafür sorgen, dass "die Grenze in allen lebenspraktischen Fragen immer mehr verschwindet." Das betreffe unter anderem Unterschiede bei der Berufsausbildung, beim Spracherwerb sowie bei Städtepartnerschaftprojekten.