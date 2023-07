Von Georg Ismar, Berlin

Hier darf durchaus das Bild von David gegen Goliath bemüht werden. Karsten Schneider ist in dieser Geschichte der David, die Bundesregierung und ein Unternehmen mit Finanzkraft in dreistelliger Millionenhöhe der Goliath. Und genau bei der Finanzkraft setzt Schneider, der parteilose Bürgermeister des Ostseebads Binz an, um in Sichtweite seiner weißen Strände zwei gewaltige, schwimmende Flüssiggas-Terminals zu verhindern. Er befürchtet schwere Auswirkungen auf Umwelt und Tourismus.