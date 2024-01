Kranke mit akuten Beschwerden sollen künftig weit seltener in der Notaufnahme einer Klinik behandelt werden. Ziel einer Notfallreform von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) soll es sein, dass Hilfesuchende bereits am Telefon oder im Krankenhaus öfter in eine nahe Praxis geschickt werden. Viel stärker als bisher sollen Versicherte auch direkt telemedizinisch betreut werden. Insgesamt sei eine "große Reform" geplant mit "einem unfassbar großen Potenzial, um Geld zu sparen und gleichzeitig die Versorgung zu verbessern", sagte Lauterbach am Dienstag in Berlin. 25 bis 30 Prozent der Fälle aus heute oft überfüllten Notfallambulanzen könnten auch in Arztpraxen behandelt werden.