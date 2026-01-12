Die Ministerin hat einen Plan. Damit jeder das sehen kann, hält Reem Alabali Radovan ihn am Montag erst einmal hoch und schwenkt ihn in alle Richtungen: „Zukunft zusammen global gestalten“ steht auf der Titelseite ihres „Reformplans“. Es soll sich was ändern in der deutschen Entwicklungspolitik.
BundesentwicklungsministeriumWie Entwicklungshilfe künftig der deutschen Wirtschaft nützen soll
Lesezeit: 3 Min.
Weil sie mit weniger Geld auskommen muss, sortiert Reem Alabali Radovan die Arbeit ihres Ministeriums neu. Die Hilfen sollen stärker „wertegeleitet und interessengeleitet“ vergeben werden.
Von Michael Bauchmüller, Berlin
Grünen-Chefin Brantner:„Wir brauchen europäische Streitkräfte“
Franziska Brantner erwartet, dass die Bundeswehr einen Waffenstillstand möglicherweise direkt in der Ukraine absichern muss. Gefahren für Europas Frieden sieht die Grünen-Chefin aber nicht nur im Osten. Auch gegen US-Präsident Trump fordert sie einen Kurs der Stärke.
Lesen Sie mehr zum Thema