BundesentwicklungsministeriumWie Entwicklungshilfe künftig der deutschen Wirtschaft nützen soll

Im November besuchte die SPD-Ministerin Reem Alabali Radovan (li.) noch Brasilien und kostete eine Kakaofrucht, künftig will sie sich auf andere Länder konzentrieren.
Im November besuchte die SPD-Ministerin Reem Alabali Radovan (li.) noch Brasilien und kostete eine Kakaofrucht, künftig will sie sich auf andere Länder konzentrieren. (Foto: Allison Salles/dpa)

Weil sie mit weniger Geld auskommen muss, sortiert Reem Alabali Radovan die Arbeit ihres Ministeriums neu. Die Hilfen sollen stärker „wertegeleitet und interessengeleitet“  vergeben werden.

Von Michael Bauchmüller, Berlin

Die Ministerin hat einen Plan. Damit jeder das sehen kann, hält Reem Alabali Radovan ihn am Montag erst einmal hoch und schwenkt ihn in alle Richtungen: „Zukunft zusammen gemeinsam gestalten“ steht auf der Titelseite ihres „Reformplans“. Wo der Unterschied zwischen „zusammen“ und „gemeinsam“ liegen soll, ist schwer auszumachen. Fest steht: Es soll sich was ändern in der deutschen Entwicklungspolitik.

