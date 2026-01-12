Die Ministerin hat einen Plan. Damit jeder das sehen kann, hält Reem Alabali Radovan ihn am Montag erst einmal hoch und schwenkt ihn in alle Richtungen: „Zukunft zusammen gemeinsam gestalten“ steht auf der Titelseite ihres „Reformplans“. Wo der Unterschied zwischen „zusammen“ und „gemeinsam“ liegen soll, ist schwer auszumachen. Fest steht: Es soll sich was ändern in der deutschen Entwicklungspolitik.