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Andrea Nahles„Das könnte echt ein großer Wurf werden für den deutschen Arbeitsmarkt“

Lesezeit: 3 Min.

Insbesondere die geplanten Regeln für Minijobs sieht sie als Chance: die BA-Chefin und frühere SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles.
Insbesondere die geplanten Regeln für Minijobs sieht sie als Chance: die BA-Chefin und frühere SPD-Arbeitsministerin Andrea Nahles. Daniel Löb/dpa

Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit erwartet neuen Schwung durch das Reformpaket. Auch der DGB erkennt Pluspunkte für Beschäftigte – mit einer großen Ausnahme.

Von Roland Preuß, Lauf

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Das von der Koalition beschlossene Reformpaket verbessert nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) und von Wissenschaftlern die Chancen auf mehr Beschäftigung in Deutschland. Es gebe in dem Paket vieles, was „Rückenwind geben kann“ für den Arbeitsmarkt, sagte BA-Chefin Andrea Nahles auf einer Fachtagung in Lauf bei Nürnberg.

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