Sechs Menschen sind am vergangenen Montag in der Kreisstadt Stade in Niedersachsen ermordet worden, erschossen in einer Jugendhilfeeinrichtung. Tatverdächtig ist der 45-jährige Vater eines Babys, das gemeinsam mit der Mutter in eben jener Einrichtung untergebracht war. Das Fluchtauto gefahren haben soll die 65-jährige Patentante des wenige Monate alten Mädchens – eine Frau, die am Freitag, also drei Tage vor der Tat, mit meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Investigativressort der SZ Kontakt aufgenommen hatte. Sie wollte ihnen (und der Öffentlichkeit) die Geschichte einer kleinen Familie erzählen, die aus ihrer Sicht Opfer übergriffiger Behörden wurden.

Die Frau hatte die Ereignisse der vergangenen Wochen – von einem Klinkbesuch der Eltern mit dem Baby bis zu einer Inobhutnahme des Kindes durch das Jugendamt – minutiös aufgeschrieben in einem 20-seitigen Dokument mit dem Titel „Chronologie eines Albtraums“ und an die Redaktion geschickt. „Zu diesem Zeitpunkt“, schreiben Lena Kampf, Ulrike Nimz, Jana Stegemann und Ralf Wiegand, „ist unvorstellbar, auf wie vielen Ebenen dieser Titel wahr werden wird, dass drei Tage später sechs Menschen sterben werden“. Sie erzählen die Geschichte einer rasanten und dramatischen Eskalation.

Abseits der schlimmen Ereignisse in Niedersachsen richtet sich der Blick heute noch einmal in die Bundeshauptstadt: Die Koalitionäre haben sich auf ein Reformpaket verständigt, laut ARD auch auf die versprochene Einkommenssteuerreform, die Bild-Zeitung berichtet, auch über eine Wahlrechtsänderung seien Union und SPD einig. Über Details wollen die Parteivorsitzenden und der Kanzler um 9 Uhr auf einer Pressekonferenz informieren. Wir halten Sie auf sz.de auf dem Laufenden.

Ich möchte Ihnen noch ein Interview empfehlen, das Robert Probst und Joachim Käppner im Rahmen unserer Berichterstattung zur NSDAP-Mitgliederkartei geführt haben. Der Historiker Dietmar Süß spricht darüber, dass nach Kriegsende viele Deutsche behaupteten, nicht bei den Nazis mitgemacht zu haben, doch die NSDAP und vor allem ihre angeschlossenen Organisationen hatten alle Bereiche des Zusammenlebens durchdrungen.

Zum Schluss ein Blick auf die WM: England und Belgien haben sich jeweils ins Achtelfinale gerettet – wie knapp das war, lesen Sie in unserem Liveblog.

Fußball-WM 2026

Sechzehntelfinale gegen Senegal: Belgien siegt dank eines Elfmeters in der 119. Minute. Senegal führt bis kurz vor Schluss der regulären Spielzeit mit 2:0 – doch Belgien siegt am Schluss 3:2. Die wettkampfharten Belgier treffen nun auf den Gastgeber USA. Zum Artikel

England bei der Fußball-WM: Kane rettet Tuchel, König und Vaterland. Dank ihres überragenden Torhüters bringt die DR Kongo den Favoriten England zur Verzweiflung. Thomas Tuchel steht vor dem Aus – bis der Kapitän zur Rettung eilt. Zum Artikel

Was heute wichtig ist

Koalitionsausschuss einigt sich auf Reformpaket. Siebeneinhalb Stunden haben die Beratungen im Kanzleramt gedauert, um neun Uhr soll im Garten des Kanzleramts auf einer Pressekonferenz darüber informiert werden. Über 30 Maßnahmen habe bereits im Vorfeld Einigkeit bestanden. Die schwierigsten Punkte waren die Einkommenssteuerreform und mögliche Reformen des Arbeitsrechts. Zum Liveblog zur Bundespolitik

Russland fliegt heftige Luftangriffe auf ukrainische Städte. In der Nacht werden Kiew und andere Städte mit Dutzenden Raketen und Marschflugkörpern attackiert. Das Nachrichtenportal „The Kyiv Independent“ berichtet, mehrstöckige Gebäude seien komplett zerstört worden, darunter auch ein Hotel. Viele Bewohner suchten Zuflucht in U-Bahn-Stationen. Zum Liveblog zum Krieg in der Ukraine

Verteidigungspolitik: Rutte lobt deutsche Anstrengungen für die Nato. Am Mittwoch tagte das Bundeskabinett im Verteidigungsministerium, zwei Wochen vor Beginn des Nato-Gipfels in Ankara. Zu Gast war Nato-Generalsekretär Mark Rutte, der die deutschen Anstrengungen lobte. „Deutschland führt und liefert“, sagte Rutte. Eine neue Lastenteilung innerhalb der Nato sei das zentrale Thema des Gipfels, kündigte Kanzler Merz an. Zum Artikel

Die gigantischen Krypto-Geschäfte von Donald Trump. Der US-Präsident hat 2025 über eine Milliarde Dollar mit digitalen Währungen verdient. Er hat seine Einnahmen im Amt verdreifacht. Mögliche Interessenkonflikte weist seine Sprecherin zurück. Trotz aller Gewinne schuldet Trump einer Frau noch immer 50 Millionen Dollar. Zum Artikel

Bundesprogramm „Demokratie leben“: „Katastrophe mit Ansage“. Grüne, Linke, Vertreter der Zivilgesellschaft: Die neuen Förderkriterien für das Programm „Demokratie leben“ sind kaum in der Welt, da hagelt es Kritik. Das sogenannte Haber-Verfahren ist besonders umstritten. Damit können NGOs vom Verfassungsschutz überprüft werden – neu ist es aber nicht. Zum Artikel

Weitere wichtige Themen

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Dossier Digitalwende: Wie die EU im Weltall souveräner werden will. Ob Cybersicherheit, Forschung oder Wirtschaft – das Weltall ist für Europa strategisch wichtig. Die EU will dafür mit einem neuen Gesetzesentwurf einen einheitlichen Binnenmarkt schaffen. In Brüssel wurde beim Annual European Space Forum über die Details diskutiert. Auch wichtig: Die Bundesregierung startet eine Taskforce zur Koordinierung ihrer KI-Politik. Zum Briefing

Dossier Geoökonomie: Infineons neue Chip-Fabrik ist nur ein Teil der Lösung. Infineon weiht in Dresden eine neue Chipfabrik ein. Sie stärkt Europas Halbleiterversorgung ganz entscheidend. Und doch handelt es sich nur um einen kleinen Schritt in Richtung resilienter Lieferketten. Zulieferungen kommen weiterhin aus Asien – dort findet auch Weiterverarbeitung statt. Zum Briefing