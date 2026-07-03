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Ringen um das ReformpaketNach 82 Tagen gerade noch die Kurve gekriegt

Lesezeit: 9 Min.

Großes zu verkünden: Die Parteichefs erläutern das Ergebnis ihrer Verhandlungen. Von links:  Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD).
Großes zu verkünden: Die Parteichefs erläutern das Ergebnis ihrer Verhandlungen. Von links:  Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU), Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). IMAGO/dts Nachrichtenagentur

Die Koalition aus Union und SPD hat sich diese Woche auf ein Reformpaket geeinigt. Der Weg dorthin war schwer, zwischenzeitlich sah es für das Bündnis nicht gut aus. Eine Rekonstruktion der Verhandlungen.

Von Bastian Brinkmann, Daniel Brössler, Claus Hulverscheidt, Georg Ismar, Roland Preuß, Henrike Roßbach, Robert Roßmann, Berlin

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Die Abendsonne versinkt schon fast im Tegeler See, als die MS Havel Queen an jenem Ort vorbeischippert, vor dem Markus Söder vorhin gewarnt hat. Da müsse man ja nicht gerade anhalten, hatte der CSU-Chef vor dem Ablegen des Schiffs gesagt und die Villa Borsig gemeint, die auf der Halbinsel Reiherwerder im Berliner Bezirk Reinickendorf liegt. Und damit auf der Route der traditionellen „Spargelfahrt“, zu der der Seeheimer-Kreis der SPD-Fraktion an diesem 9. Juni auch Söder eingeladen hat.

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