Die Koalition aus Union und SPD hat sich diese Woche auf ein Reformpaket geeinigt. Der Weg dorthin war schwer, zwischenzeitlich sah es für das Bündnis nicht gut aus. Eine Rekonstruktion der Verhandlungen.

Die Abendsonne versinkt schon fast im Tegeler See, als die MS Havel Queen an jenem Ort vorbeischippert, vor dem Markus Söder vorhin gewarnt hat. Da müsse man ja nicht gerade anhalten, hatte der CSU-Chef vor dem Ablegen des Schiffs gesagt und die Villa Borsig gemeint, die auf der Halbinsel Reiherwerder im Berliner Bezirk Reinickendorf liegt. Und damit auf der Route der traditionellen „Spargelfahrt“, zu der der Seeheimer-Kreis der SPD-Fraktion an diesem 9. Juni auch Söder eingeladen hat.