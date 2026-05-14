Die eigentliche Botschaft steckt etwas verklausuliert in der Whatsapp-Nachricht von Jens Spahn und Alexander Hoffmann. „Bei einem weiteren Koalitionsausschuss vor der Sommerpause wollen wir zu den aktuell wesentlichen Reformthemen Steuer, Arbeitsmarkt, Rente und Bürokratierückbau im Paket zu gemeinsamen Entscheidungen kommen“, schreiben der Union-Fraktionschef und der CSU-Landesgruppenchef in der Nachricht an die Abgeordneten von CDU/CSU. Heißt: Die Spitzen von Union und SPD wollen nach dem misslich verlaufenen Versuch ihres Reformpakets in der Villa Borsig einen zweiten Anlauf wagen.