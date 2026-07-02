Die Chefin der Bundesagentur für Arbeit erwartet neuen Schwung durch das Reformpaket. Auch der DGB erkennt Pluspunkte für Beschäftigte – mit einer großen Ausnahme.

Das von der Koalition beschlossene Reformpaket verbessert nach Einschätzung der Bundesagentur für Arbeit (BA) und von Wissenschaftlern die Chancen auf mehr Beschäftigung in Deutschland. Es gebe in dem Paket vieles, was „Rückenwind geben kann“ für den Arbeitsmarkt, sagte BA-Chefin Andrea Nahles auf einer Fachtagung in Lauf bei Nürnberg.