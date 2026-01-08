Die SPD-Bundestagsfraktion will in der kommenden Woche ihr Konzept für eine umfassende Erbschaftsteuerreform vorstellen. Das Konzept sei fertig, kündigte Fraktionschef Matthias Miersch an. Die CSU rief er am Rande der Fraktionsklausur zu Zurückhaltung bezüglich des Plans auf, mit dem die SPD über den Koalitionsvertrag hinausgehe. „Ich wünsche mir von der CSU, dass man vielleicht, bevor man einfach etwas ablehnt, zumindest auf das Konzept wartet“, sagte Miersch. Er sei zuversichtlich, mit dem Koalitionspartner „um den besten Weg“ ringen zu können, um Menschen mit mittleren und geringen Einkommen zu entlasten.