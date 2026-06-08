SPD-Generalsekretär Tim Klüssendorf erwartet von dem Spitzentreffen der Koalition mit Arbeitgebern und Gewerkschaften an diesem Mittwoch noch keine konkreten Beschlüsse. Das Treffen dürfe zwar nicht bloß ein Get-together, eine lockere Zusammenkunft, sein, aber konkrete inhaltliche Maßnahmen würden seiner Erwartung nach noch nicht besprochen, sagte Klüssendorf. Die Sozialpartner, also Vertreter von Wirtschaft und Gewerkschaften, treffen im Kanzleramt mit den Spitzen von Schwarz-Rot im Koalitionsausschuss zusammen. Klüssendorf lobte das geplante Treffen. „Sehr viel verlangt“ sei es aber, von den Sozialpartnern bereits geeinte Vorschläge zu erwarten, so der SPD-Generalsekretär. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte beide Seiten aufgefordert, gemeinsame Vorschläge auszuarbeiten, welche Wege aus der wirtschaftlichen Schwächephase nötig seien.