Die Abläufe in Sozialbehörden sollen endlich konsequent digitalisiert werden. Das ist ein zentrales Ziel der geplanten Sozialstaatsreform der Bundesregierung, zu der am Mittwoch ein weiteres Expertengremium in Berlin die Arbeit aufgenommen hat. Es soll bis Ende 2027 monatlich tagen und die Digitalisierung der Arbeits- und Sozialverwaltung vorantreiben. Ziel sei ein Sozialstaat, der schneller helfe und funktioniere, hieß es. Man werde einfache digitale Zugänge zum Sozialstaat ermöglichen und das Behördenlabyrinth abschaffen, sagte Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD). Digitalminister Karsten Wildberger (CDU) ergänzte: „Wenn wir Anträge vereinfachen und Prozesse im Hintergrund automatisieren, befreien wir die Behörden von Routineaufgaben und schaffen wieder mehr Zeit für die persönliche Beratung.“ Geplant ist unter anderem, dass Bürger künftig alle Sozialleistungen einheitlich über ein digitales Portal beantragen können.