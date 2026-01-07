Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission hat ihre Arbeit aufgenommen. Die Kommission werde bis Mitte dieses Jahres Vorschläge zur Reform der Alterssicherung vorlegen, kündigte das Bundesarbeitsministerium an. Unmittelbar nach der Ernennung durch Bundesarbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) hätten die Mitglieder der Arbeitsgruppe mit der Auftaktsitzung begonnen. Bas erklärte, die Mitglieder der Arbeitsgruppe würden sowohl die gesetzliche Rente als auch die betriebliche und private Vorsorge betrachten und Veränderungsvorschläge unterbreiten. Sie würden „offen über alle Vorschläge sprechen“, sagte die Ministerin, die neben Lars Klingbeil Co-Bundesvorsitzende der SPD ist. Als Sachverständige werde die Deutsche Rentenversicherung Bund an allen Sitzungen der Kommission teilnehmen, hieß es weiter. Vorsitzende der Kommission sind Frank-Jürgen Weise, früherer Chef der Bundesagentur für Arbeit, und die Juristin Constanze Janda. Die Beschlüsse des Gremiums sollen möglichst im Konsens fallen, Mehrheitsbeschlüsse sind aber möglich.