7. November 2018, 18:48 Uhr Reformen Renten steigen deutlich

Am Donnerstag soll das Rentenpaket von Sozialminister Hubertus Heil den Bundestag passieren. Welche Folgen das hat, hat die Rentenversicherung nochmal vorgerechnet.

Von Henrike Rossbach, Würzburg

An diesem Donnerstag soll der Bundestag das Rentenpaket von Bundessozialminister Hubertus Heil (SPD) verabschieden. Welche Folgen das hat und was es kosten wird, hat die Rentenversicherung am Mittwoch noch einmal vorgerechnet: So wird die Ausweitung der Mütterrente von 2019 an jährlich 3,8 Milliarden Euro kosten. Die Verbesserungen für künftige Erwerbsminderungsrentner kostet im kommenden Jahr 100 Millionen Euro, danach steigen die Kosten; bis 2025 auf eine Milliarde Euro. Ebenfalls zu Heils Rentenpaket gehören niedrigere Rentenbeiträge für Geringverdiener, die sich aber nicht ...