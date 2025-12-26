Nach der Einschätzung von Kanzleramtsminister Thorsten Frei (CDU) müssen sich die Menschen in Deutschland auf weniger Leistungen im Gesundheitssystem einstellen. Das sei notwendig, „um das Gesundheitssystem günstiger zu machen, was in anderen Ländern auch funktioniert“, sagte Frei dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Auch gegen Widerstände müsse man solche Einsparungen „im Interesse des Ganzen durchsetzen“. „Wir haben das teuerste Gesundheitssystem der Welt, aber unsere Bevölkerung ist nicht überdurchschnittlich gesund“, sagte Frei. Franzosen etwa gingen statistisch gesehen seltener zum Arzt als Deutsche. „Das dürfte rein medizinisch betrachtet kaum zu begründen sein.“ Derzeit berät eine Expertenkommission im Auftrag von Gesundheitsministerin Nina Warken (ebenfalls CDU) über die künftige Finanzierung der Gesetzlichen Krankenversicherung. Der Chef des Kanzleramtes sagte außerdem, es sei nicht richtig, wie die vorangehende Ampelregierung „stoisch“ am Koalitionsvertrag festzuhalten. „Eine Koalition muss die Kraft haben“, so Frei, „sich neuen Herausforderungen zu stellen, die man zu Beginn noch nicht absehen konnte.“