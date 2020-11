Die evangelischen Bischöfe haben am Reformationstag zum Einsatz für Glaubensfreiheit aufgerufen. Weltweit litten vor allem Christen unter Einschränkungen der Religionsfreiheit, sagte der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Heinrich Bedford-Strohm, in der Bad Windsheimer Stadtkirche am Samstag. Selbst in Ländern mit garantierter Religionsfreiheit versuchten terroristische Gewalttäter, Angst und Schrecken zu verbreiten, wie kürzlich in Nizza oder beim Anschlag auf die Synagoge in Halle. Der Reformationstag am 31. Oktober erinnert an die Gründung der evangelischen Kirchen vor 500 Jahren. Ihren Ausgang nahm die Reformation durch Martin Luther (1483-1546).