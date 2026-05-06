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Europäische UnionWie Wadephul das Einstimmigkeitsprinzip der EU aufweichen will

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Weniger Veto, mehr Europa – damit sei Deutschland nicht allein, sagt Johann Wadephul: „Unter unserer Führung haben sich bereits zwölf Mitgliedstaaten zusammengefunden.“
Weniger Veto, mehr Europa – damit sei Deutschland nicht allein, sagt Johann Wadephul: „Unter unserer Führung haben sich bereits zwölf Mitgliedstaaten zusammengefunden.“ Kay Nietfeld/dpa

Ein einzelnes Land dürfe nicht die ganze Union blockieren, kritisiert der Bundesaußenminister – und fordert ein flexibleres Europa dank Mehrheitsentscheidungen. Es gehe „um Leben und Tod“.

Von Sina-Maria Schweikle, Berlin

Die Europäische Union ist für vieles bekannt: für offene Grenzen, den Euro und den zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt. Aber nicht gerade dafür, die schnellste aller politischen Organisationen zu sein. Das möchte Außenminister Johann Wadephul (CDU) aufgrund der sicherheitspolitischen Lage nun ändern.

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