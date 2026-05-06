Die Europäische Union ist für vieles bekannt: für offene Grenzen, den Euro und den zweitgrößten Wirtschaftsraum der Welt. Aber nicht gerade dafür, die schnellste aller politischen Organisationen zu sein. Das möchte Außenminister Johann Wadephul (CDU) aufgrund der sicherheitspolitischen Lage nun ändern.
Europäische UnionWie Wadephul das Einstimmigkeitsprinzip der EU aufweichen will
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Ein einzelnes Land dürfe nicht die ganze Union blockieren, kritisiert der Bundesaußenminister – und fordert ein flexibleres Europa dank Mehrheitsentscheidungen. Es gehe „um Leben und Tod“.
Von Sina-Maria Schweikle, Berlin
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