Bundesgesundheitsminister Carsten Linnemann schließt angesichts der Finanznöte der Pflegeversicherung Leistungskürzungen nicht aus. „Wir müssen rund zehn Prozent einsparen“, sagte der CDU-Politiker dem Handelsblatt. „Natürlich kann ich nicht garantieren, dass es an der ein oder anderen Stelle keine Leistungskürzungen geben wird.“ Um eine erwartete Milliardenlücke 2027 zu schließen, plant die schwarz-rote Koalition schon ein Gesetz. Eine Kommission soll weitergehende Reformempfehlungen erarbeiten.

Linnemann erläuterte, die Pflegeversicherung habe ein strukturelles Finanzierungsproblem. Die Zahl der Pflegebedürftigen sei innerhalb von 20 Jahren von zwei Millionen auf mehr als sechs Millionen gestiegen. Ohne Reform würde für 2027 ein Defizit von rund acht Milliarden Euro auflaufen. Der Minister kündigte an, Pflegeleistungen künftig mehr steuern zu wollen: „Wir müssen zielgenauer denen helfen, die es wirklich brauchen.“ Die Ausgaben stiegen nach Angaben der Pflegekassen zuletzt auf jährlich rund 74 Milliarden Euro.

Der Sozialverband VdK forderte eine klare Absage an Leistungskürzungen. „Pflegebedürftige und ihre Angehörigen brauchen Verlässlichkeit und nicht die Gewissheit, dass am Ende ohnehin gekürzt wird“, sagte Präsidentin Verena Bentele der Rheinischen Post. Pflegebedürftigkeit sei kein Luxus. „Sie trifft Menschen unvermittelt, nach einem Schlaganfall, einer Demenzdiagnose oder einem Unfall“. Die Pflegeversicherung trage bis heute versicherungsfremde Leistungen, die schon seit Jahren aus Steuermitteln bezahlt werden müssten. Der Vorstand der Deutschen Stiftung Patientenschutz, Eugen Brysch, warnte in der Zeitung vor Kürzungen bei der Pflege daheim. Bei einem Zusammenbruch dieses größten Pflegedienstes müssten Hunderttausende Menschen zusätzlich in Pflegeheimen versorgt werden. Doch dort fehlen schon Plätze und Personal.