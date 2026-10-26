Der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) warnt vor massiven Folgen der geplanten Pflegereform für Pflegedienste und Pflegebedürftige. „Quasi von heute auf morgen werden gut funktionierende Unterstützungsstrukturen für Pflegebedürftige und ihre Familien zerschlagen“, sagte Verbandspräsident Bernd Meurer der Bild-Zeitung: „Mehr als 50 000 Mitarbeitende bekommen die Kündigung, Millionen Pflegebedürftige müssen versuchen, ihren Unterstützungsbedarf neu zu organisieren.“

Dabei gehe es um Hauswirtschaftskräfte, die bei Pflegediensten angestellt sind, ergänzte Meurer. Grundlage der Befürchtungen sei eine Befragung der Mitgliedsunternehmen des Verbands: „Wir haben mehr als 2.000 Pflegedienste in unserer Mitgliedschaft befragt: In jedem Dienst müssen mehrere Mitarbeitende entlassen werden, die derzeit Entlastungsleistungen durchführen, also Pflegebedürftige im Haushalt unterstützen.“ Solche Hauswirtschaftskräfte gehen einkaufen, waschen, kochen, putzen und erledigen andere Tätigkeiten im Haushalt der Pflegebedürftigen. Bisher werden sie vor allem über den Entlastungsbetrag von derzeit 131 Euro pro Monat finanziert. Dieser soll künftig in neuen Budgets aufgehen. Für die Hauswirtschaftskräfte der Pflegedienste soll künftig das sogenannte Sachleistungsbudget zur Verfügung stehen.