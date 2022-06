In Kasachstan hat die Bevölkerung für eine Verfassungsreform gestimmt, die die politische Entscheidungsfindung dezentralisieren und den Einfluss des früheren Staatschefs Nursultan Nasarbajew weiter schwächen soll. 77,18 Prozent der Wahlberechtigten hätten am Sonntag für die von Präsident Kassym-Schomart Tokajew angestrebte Reform votiert, teilte die Zentrale Wahlkommission am Montag mit. Damit wird Nasarbajew der Status als "nationaler Führer" entzogen. Das Parlament und das wieder installierte Verfassungsgericht sollen mehr Befugnisse erhalten. Der Präsident behält aber die zentrale Machtstellung. Tokajew hatte im März die Reformen als Basis für einen neuen Gesellschaftsvertrag in Aussicht gestellt und damit auf die Unruhen im Januar reagiert. Die breite Zustimmung in der Volksabstimmung könnte auch die Chancen des 69-Jährigen für eine mögliche zweite Amtszeit als Präsident des ölreichen und mit Russland verbündeten Landes stärken.