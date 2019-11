Der Himmel über Hamburg ist grau und wolkig an diesem Mittag. In der Beachhalle müht sich die Fototapete trotzdem um einen Hauch von Karibik. Kira Walkenhorst, 28, kommt gerade vom Training. Eigentlich sollte sie längst im Sportlerruhestand sein: Gemeinsam mit ihrer Partnerin Laura Ludwig wurde sie Olympiasiegerin, Weltmeisterin und zweimal Europameisterin im Beachvolleyball. Danach verweigerte ihr Körper den Dienst, Walkenhorst verkündete den Rücktritt. Jetzt sitzt sie da und trinkt Cappuccino. Dass sie die Tasse selbst halten kann, ist ein Erfolg. Sie will zurückkommen.

SZ: Kira Walkenhorst, reden wir über Geld. Sie haben in Ihrem Sport alles gewonnen, was möglich ist. Schon mal überlegt, wie viel Geld Sie hätten, wären Sie als Fußballer so erfolgreich gewesen?

Kira Walkenhorst: Schwierige Frage. Sehr, sehr viel, klar. Wesentlich mehr als jetzt. Aber ich würde mich nie beschweren. Die Leute lieben Fußball, deshalb ist dort das ganze Geld, das ist ja nur logisch. Außerdem gibt es viele Sportarten, die haben es noch viel schwerer als Beachvolleyball.

Ja?

Für Turner, Kanuten oder Fechter zum Beispiel ist es wahnsinnig mühsam, Sponsoren zu finden. Oder Leichtathleten! Die haben insgesamt ja kaum Platz, den sie Sponsoren anbieten können. Ist das unfair? Natürlich. Es wäre besser, wenn alle für ihre Leistung auch ordentlich bezahlt werden würden, denn sie alle verzichten auf viel.

Und Sie selbst haben gut verdient?

Wenn man die Karriere insgesamt betrachtet, dann schon. Am Anfang ist es natürlich etwas anderes. Als ich mit Beachvolleyball angefangen habe, war ich ja nicht sofort erfolgreich. Du fliegst dann also nach China zu einem Turnier, scheidest in der ersten Runde aus und fliegst wieder nach Hause. Du bekommst null Preisgeld, hast aber sündhaft teure Flüge selbst bezahlt und alles was sonst noch an Reisekosten anfällt.

Das bezahlt nicht der Verband?

Es läuft so: Ich war während meiner ganzen Karriere bei der Bundeswehr angestellt. Das ist ein großes Privileg, die Bundeswehr zahlt mir ein regelmäßiges Gehalt und stellt mich für den Sport frei. Mit dem Gehalt muss man anfangs auskommen, davon finanziert man den Sport. Die Reisen, die Trainer, alles. Das ist am Anfang natürlich ein Verlustgeschäft, wenn man noch keine Sponsoren hat. Wenn man später einen Kaderstatus hat, beteiligt sich der Verband an Kosten für Reisen und Trainer.

Und die Sponsoren kommen beim Erfolg?

Nein, die Sponsoren stehen im Beachvolleyball nicht gerade Schlange. Man muss sich jeden Partner hart erarbeiten und einen guten Manager haben. Ich habe extrem von der Partnerschaft mit Laura Ludwig profitiert, weil sie bereits einen Namen in diesem Sport hatte. Das hilft.

Wie viel bezahlt so ein Sponsor?

Sehr unterschiedlich. Es kommt darauf an, wo am Körper man das Logo trägt. Der Kopf ist als Werbeplatz am teuersten. Dann die Hose hinten, die Arme und so weiter. Üblicherweise schließt man Verträge über ein bis drei Jahre. Man weiß also am Anfang der Saison, wie viel Geld zur Verfügung stehen wird, auch ohne Preisgeld. Bei uns hat das super geklappt, wir konnten mit den Sponsorengeldern die Fixkosten fast immer komplett decken. Wir sind also nicht zu einem Turnier gefahren mit dem Gedanken: Wenn wir nicht mindestens Fünfter werden, geht uns das Geld aus.

Und das Preisgeld haben Sie dann auf den Kopf gehauen?

Haha, nein. Meist haben wir den Großteil in den Sport investiert. Eine Ernährungsberaterin angestellt oder unseren persönlichen Physiotherapeuten mit zu Turnieren genommen. In den letzten Jahren habe ich auch etwas zurücklegen können.

Das klingt ja sehr vernünftig.

Schlimm, oder?

Sie haben sich nie etwas Besonderes gekauft, eine Belohnung? Nicht mal nach dem Olympiasieg?

Einmal habe ich mir ein teures Smartphone gekauft, weil mein altes kaputt war. Aber sonst wüsste ich nicht, was das sein könnte. Klamotten? Ich verbringe die meiste Zeit in Sportsachen. Einkaufen ist bei mir auch schwierig, weil ich so groß bin.

Sie wollten Ihre Karriere beenden. Wieso arbeiten Sie jetzt doch am Comeback?

Ich wollte ja nicht aufhören, ich dachte: Ich muss. Weil mein Körper gestreikt hat.

Sie waren ziemlich oft verletzt.

Ich bin zehnmal operiert worden, aber da war immer klar, was passiert ist, wie der Rehaplan aussieht und wann ich zurück sein werde. Bei der Sache mit der Rippe war das anders, die ist mir immer rausgesprungen. Das tat höllisch weh und die Ärzte hatten keine Idee, warum das passiert und was man tun könnte. Zusätzlich war meine Schulter kaputt, ich konnte nicht mal eine Tasse aus dem Regal holen. Da dachte ich eben, das war's. Mehr ist nicht mehr drin.

Und jetzt?

Ich habe einen Heilpraktiker gefunden, er arbeitet komplementärmedizinisch und ist führend auf dem Gebiet Irisdiagnostik. Bei mir hat es super funktioniert. Ich habe keine Schmerzen mehr. Das ist fast komisch, weil ich schmerzfrei zu sein nicht mehr kannte. Ich bin jetzt im Aufbautraining und werde 2020 in den Sand zurückkehren. Mir geht es so gut wie lange nicht. Nach Olympia 2020 werden wir sehen, ob ich den nächsten olympischen Zyklus mit einer passenden Partnerin angehe.

Sie halten Vorträge für Manager. Ähneln sich Sport und Wirtschaft?

Ich halte Vorträge in Unternehmen. Es gibt viele Parallelen zwischen Leistungssport und Wirtschaft. Führungskräfte können viel von Spitzensportlern lernen. Man muss die Stärken Einzelner erkennen und so zusammenführen, dass sie sich potenzieren. Bei Laura und mir war das auch so. Man muss sein Ziel klar fokussieren. Und man darf sich von auch von vielen Rückschlägen nicht vom Weg abbringen lassen.

Aber nicht jeder ist mit dieser Widerstandsfähigkeit ausgestattet.

Glaube ich schon. Man muss nichts Besonderes sein, um Besonderes zu erreichen. Es ist eine Frage des Willens. Erfolg hat selten mit überragendem Talent zu tun, sondern mit Überzeugung und harter Arbeit.

Aber aufgeben ist doch auch menschlich.

Den Gedanken kennt jeder. Ich habe mir mal das Kreuzband gerissen und musste ein Jahr lang Reha und Aufbautraining machen. Das ist natürlich mühsam. Dann spiele ich beim ersten Turnier nach der Verletzung das erste Spiel und reiße mir das Kreuzband im anderen Knie. Da weiß man sofort: Jetzt geht alles wieder von vorne los. Da war meine Motivation auch nicht gerade auf dem Höhepunkt für ein paar Tage. Aber dann muss man aufstehen und sein Ziel verfolgen. So heißt auch mein Vortrag: "Steh auf! Verfolge deine Ziele."

Und wie lange verfolgt man das Ziel?

Bis man es erreicht natürlich. In meinem Fall war das Olympiagold.

Als Sie das gewonnen haben, war viel davon die Rede, wie unterschiedlich Sie und Ihre Partnerin Laura Ludwig sind, charakterlich. Ist das ein Erfolgsgeheimnis?

Das war am Anfang ein Erfolgshindernis. Wir haben hart daran gearbeitet, zu verstehen, dass es ausreicht, wenn wir am Feld harmonieren. Und dass abseits davon jeder sein Ding machen kann. Natürlich wäre es cool gewesen, jemanden zu haben, mit dem man total auf einer Wellenlänge liegt. Das war nicht so und das ist okay.

Sie sind also nicht befreundet?

Wir sind Arbeitskolleginnen. Natürlich haben wir zusammen gefeiert, als wir Gold gewonnen haben. Aber wir haben uns 250 Tage im Jahr gesehen, da muss man nicht auch noch zusammen Urlaub machen.

Wie viele Stunden umfasst denn der Beruf Profisportler?

Kommt darauf an. Zwei mal zwei Stunden am Tag Training klingt ganz nett. Aber zwischen den Einheiten hat man vier Stunden, in denen muss man runterfahren, um wieder Topleistungen bringen zu können. Dazu kommen zwei bis drei Physiotermine die Woche. Gut, bei mir waren es mehr. Dazu Gespräche mit der Psychologin, Flüge buchen, Medientermine. Es gibt also Tage, an denen man vier Stunden trainiert und dann gibt es Tage, die sind echt voll. Und natürlich ist die Uhrzeit immer ein Thema.

Die Uhrzeit?

Bevor ich Beachvolleyballerin wurde, habe ich in der Halle in der Mannschaft Volleyball gespielt. Da habe ich morgens von fünf bis sieben Uhr Krafttraining gemacht, bin dann zu meiner Ausbildung als Physiotherapeutin gefahren und habe abends von acht bis zehn mit der Mannschaft trainiert.

Fünf Uhr früh, das muss man wollen.

Das Krafttraining war nur dreimal in der Woche. Aber es ist kompliziert, weil man früh ins Bett muss. Sich abends mit jemandem zu treffen, ist nicht so einfach.

Und haben Sie trotzdem noch Freunde, die keine Profisportler sind?

Ja, ein paar mit guten Nerven! Es ist wichtig, dass die wissen, ich komme nicht deshalb nie zu ihrem Geburtstag, weil ich keine Lust habe. Sondern weil es nicht geht.

Vermisst man da nicht auch etwas?

Einmal im Jahr fahre ich zum Karneval nach Köln, da hole ich mir alles zurück! Und sonst ist es eben eine Frage der Prioritäten. Es wird ja nicht immer so sein.

Wenn es irgendwann doch vorbei ist mit der Profikarriere, was machen Sie dann? Ich habe ja eine abgeschlossene Ausbildung zur Physiotherapeutin. Aber ich denke eher über die Gründung oder die Beteiligung an einem Startup nach. Da sondiere ich gerade den Markt, weil ich damit auch nicht bis nach der Karriere warten möchte. Wenn also jemand eine Millionen-Dollar-Idee hat, kann er sich gerne melden! Aktuell sitze ich auch in der Jury einer Start-up-Plattform und bin Teil einer internationalen Make-up-Kampagne für ein Kosmetikunternehmen. Ich werde auch die Vorträge weiterhin halten, da gibt es viel Nachfrage.

Sie haben mit Ihrer Ehefrau Drillinge, ein Jahr alt. Hat sich Ihr Verhältnis zu Geld verändert, seit Sie Mutter sind?

Klar. Alles Geld in den Sport zu stecken, kann ich nicht mehr machen. Ich weiß schon, ich muss eine Familie ernähren. Im Augenblick bin ich Alleinverdienerin.

War es kompliziert, Eltern zu werden?

Wahnsinnig mühsam. Und teuer, wir reden ja über Geld. Insgesamt eine fünfstellige Summe. Das hätte ich früher nicht für möglich gehalten: Dass es eine Finanzfrage ist, ob man Eltern werden kann oder nicht. Es ist Luxus, dass wir uns das leisten und immer wieder neue Versuche mit der künstlichen Befruchtung starten konnten.

Das klingt zermürbend.

In Summe sind es acht oder neun Versuche gewesen. In Dänemark und in Deutschland. Je nach Verfahren unterscheiden sich die Summen. Aber ich kenne viele, die sagen: Okay, wir haben jetzt gespart, wir können uns drei Versuche leisten - und wenn das nicht klappt, müssen wir erst wieder ansparen. Das ist doch nicht gerecht.

Finden Sie, das sollte die Kasse zahlen?

Ja, aufgeteilt. Wir müssen ja auch bei der Samenbank kaufen, da finde ich okay, dass man das selbst bezahlt. Aber was ich krass finde: Bei Maria, meiner Frau, war klar, dass sie nicht auf natürlichem Weg schwanger werden kann. Die künstliche Befruchtung war medizinisch notwendig. Wenn sie mit einem Mann hingegangen wäre, hätte die Kasse drei Versuche bezahlt. Aber sie kam mit mir, deshalb mussten wir das selbst tragen. Das kann doch nicht sein. Und kann ich noch was sagen?

Klar.

Wir sind verheiratet, aber ich musste die Kinder adoptieren, die meine Ehefrau auf die Welt gebracht hat. Die Kinder sind ein Jahr alt, aber für den Staat bin ich erst seit dem 15. Oktober offiziell Mama.

Haben Sie Benachteiligung auch sonst erlebt, mit Sponsoren zum Beispiel?

Nein, das war das erste Mal. Aber ich habe davor auch nicht groß drauf geachtet. Ich weiß, dass das beim Männerfußball immer noch ein kompliziertes Thema ist, aber in meinem Umfeld war es das nie. Nicht privat und auch nicht beruflich.