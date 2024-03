Sprache im Bundestag:Wer versteht schon Politiker?

Von Vivien Timmler, Berlin

Kinder lernen es schon in der Schule. Ein Satz soll, wenn möglich, nur einen Gedanken vermitteln. Dann macht man einen Punkt. Und dann sagt oder schreibt man den nächsten Satz. Eigentlich nicht so schwierig. Trotzdem hat Umweltministerin Steffi Lemke es fertiggebracht, in der Haushaltsdebatte im vergangenen Jahr einen Satz aus 81 Wörtern zu stricken. Und redet damit so verschachtelt wie kein anderes Kabinettsmitglied.