Jugendschutz im InternetReddit klagt gegen australisches Social-Media-Verbot für Jugendliche

Lesezeit: 2 Min.

Die Plattform Reddit klagt gegen das australische Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren.
Die Plattform Reddit klagt gegen das australische Social-Media-Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. (Foto: Dado Ruvic/REUTERS)
  • Reddit klagt gegen das australische Social-Media-Verbot für unter 16-Jährige und argumentiert, es schränke die Freiheit politischer Kommunikation unrechtmäßig ein.
  • Das seit 10. Dezember geltende Verbot betrifft zehn Plattformen wie TikTok, Snapchat, YouTube, Facebook und Instagram, aber nicht WhatsApp oder Roblox.
  • Dänemark prüft ein ähnliches Verbot für unter 16-Jährige, das Mitte 2026 verabschiedet werden könnte.
Die Online-Plattform argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke. Währenddessen prüft auch Dänemark deutlich strengere Vorschriften für Jugendliche.

Die Online-Plattform Reddit klagt gegen das kürzlich in Australien eingeführte Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Reddit legte beim australischen High Court Beschwerde ein und argumentiert, das Verbot sei unrechtmäßig, weil es die Freiheit politischer Kommunikation einschränke. Zudem verwies das Unternehmen auf einen zweiten Punkt: Selbst wenn das Gericht das Verbot als rechtens bewerten sollte, falle Reddit - anders als andere Plattformen - gar nicht unter die Definition sozialer Medien.

Reddit gehört zu den Diensten, bei denen Nutzer im Alter unter 16 Jahren seit Inkrafttreten der neuen Regeln am 10. Dezember keinen Account mehr haben dürfen. Betroffen sind neun weitere Anbieter wie Tiktok, Snapchat, Youtube, Facebook und Instagram. Reddit setzt unter anderem Software ein, um das Alter der Nutzer zu schätzen. Wer für jünger als 16 Jahre gehalten wird, wird aufgefordert, sein Alter nachzuweisen.

Die Online-Sicherheitsbeauftragte der australischen Regierung, Julie Inman Grant, hält den Beschwerden über das umstrittene Verbot entgegen, dass ein späterer Zugang von Kindern und Jugendlichen zu sozialen Medien ihnen Zeit gebe, sich ohne deren schädlichen Einfluss zu entwickeln. Messaging-Dienste, E-Mail, Sprach- und Videoanrufe, Online-Spiele und Bildungsangebote fallen nicht unter das Verbot. Damit sind etwa WhatsApp und die Spieleplattform Roblox ausgenommen.

Reddit verweist darauf, dass der Austausch zu politischen Themen nach australischem Recht nur in begründeten Fällen und maßvoll eingeschränkt werden dürfe. Mit dem Verbot würden aber pauschal alle Nutzer unter 16 Jahren von politischer Kommunikation auf Online-Plattformen ausgeschlossen. Die Auswahl der betroffenen Dienste nennt Reddit „unlogisch“.

Reddit argumentiert, da die Foren von Nutzern selbst betrieben würden, sei man keine Social-Media-Plattform im eigentlichen Sinne. Nur wer sich für bestimmte Themen interessiere, rufe die Seite gezielt auf. Auch frage Reddit seine Nutzer im Gegensatz zu anderen Plattformen nicht nach der Erlaubnis, deren Kontakte hochzuladen, damit sie Bekannte finden können. Zudem gelte das Verbot eigentlich nicht für Dienste, bei denen - wie im Fall von Reddit - Inhalte auch ohne Anmeldung für alle sichtbar sind.

Die Regierung in Canberra hatte das Gesetz vor einem Jahr auf den Weg gebracht und Australien damit zum weltweiten Vorreiter gemacht. Fast alle großen Parteien unterstützten den Vorstoß der Regierung des sozialdemokratischen Premierministers Anthony Albanese. Die Plattformen bekamen zwölf Monate Zeit, um die neue Altersbeschränkung umzusetzen.

Unterdessen scheint das australische Modell in anderen Ländern Anklang zu finden. So prüft auch Dänemark ein mögliches Verbot für Jugendliche unter 16 Jahren. Sollte die Regierung in Kopenhagen das umsetzen, wären das die strengsten Vorschriften in der Europäischen Union. Das entsprechende Gesetz könnte bereits Mitte 2026 verabschiedet werden.

