In vielen Ländern erstarken rechte Parteien. In Großbritannien verhindert das politische System bisher einen Rechtsruck. Doch auch wenn sie in der Regierung nichts zu sagen haben, werden die Extremen immer lauter. Wie soll die Mitte da noch standhalten?

Von Michael Neudecker, London

Alicia Kearns sitzt in einem Raum irgendwo im Gewirr des Palasts von Westminster, sie trägt ein Kleid, was deshalb bemerkenswert ist, weil die Raumtemperaturen im alten Parlamentsgebäude an diesem Wintertag deutlich unter der Kleidgrenze liegen. Die Heizung streikt, mal wieder. Aber sie will sich ihre Fröhlichkeit nicht nehmen lassen, und deshalb ist dieses Bild von Alicia Kearns und ihrem Trotz gegen die Kälte doch ein ganz gutes Bild. Inwieweit man sich den ungemütlichen Bedingungen anpasst oder sie eben aushält, das ist ja das Thema, um das es geht.