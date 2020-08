Von Wolfgang Janisch, Karlsruhe

Fragt man einen Staatsrechtler, was ganz besonders deutsch ist, dann wird er - wo andere Sauerkraut oder Autobahn sagen - vielleicht die kommunale Selbstverwaltung erwähnen. Städte, Gemeinden und Landkreise genießen hierzulande einen starken Schutz, so steht es jedenfalls im Grundgesetz. Was freilich in der Vergangenheit den Bund nicht daran gehindert hat, ihnen immer wieder teure Aufgaben zu übertragen. Die Föderalismusreform von 2006 sollte Abhilfe schaffen, vollständig gelungen ist dies aber nicht. Nun hat sich das Bundesverfassungsgericht mit einer sehr klaren Entscheidung vor die Kommunen gestellt.

Anlass der Beschwerde, erhoben von mehreren nordrhein-westfälischen Städten, waren erweiterte Leistungen zu Bildung und Teilhabe in der Sozialhilfe,eine Folge des Hartz-IV-Urteils von 2010. In den neuen Regeln ging es um Schulausflüge, Mittagsverpflegung, Schülerbeförderung oder Teilhabe am kulturellen Leben - Leistungen, welche die Kreise und kreisfreien Städte als Sozialhilfeträger erbringen sollten. Das war keine riesige Finanzlast, in NRW ging man von 3000 bis 4000 Schülern pro Jahr aus. Denn die Beschwerde der Städte richtet sich nur auf die Sozialhilfe für nicht erwerbsfähige Personen, nicht auf Bildungsleistungen über Hartz IV, für deren Gewährung die Jobcenter zuständig sind.

Doch trotz einer überschaubaren Finanzlast von geschätzt 1,5 Millionen Euro pro Jahr in NRW hat das Bundesverfassungsgericht die Vorschriften für verfassungswidrig erklärt - weil damit die kommunale Selbstverwaltungsgarantie verletzt werde. Denn mit der Föderalismusreform wurde ein "Durchgriffsverbot" ins Grundgesetz aufgenommen, das das Gericht nun sehr großzügig zugunsten der Kommunen interpretiert. Es verbiete dem Bund nicht nur, den Kommunen per "Durchgriff" neue Aufgaben zu übertragen, sondern auch, bestehende Aufgaben substanziell auszuweiten.

Warum eine solche Barriere zwischen Bund und Kommunen notwendig geworden war, lässt sich am Beispiel der Grundsicherung im Alter illustrieren, die im Jahr 2003 den Kommunen auferlegt worden war - ein milliardenschwerer Batzen, dessen Finanzierung der Bund erst vor einigen Jahren selbst übernommen hat. Früher galt das Prinzip schlanker Fuß: Der Bund machte großzügige Sozialpolitik, die Kommunen mussten sie finanzieren und umsetzen. Eine Regel, wonach der Gesetzgeber statt der Kommunen für die Finanzierung einstehen muss, gibt es zwar in den Ländern, nicht aber im Bund. Deshalb geht es nach den Worten des Gerichts beim Durchgriffsverbot vor allem ums Geld: Es solle die "als misslich empfundene finanzverfassungsrechtliche Stellung der Kommunen verbessern".

Der Deutsche Landkreistag wertet den Beschluss aus Karlsruhe als eine wichtige und überfällige Stärkung der Kommunen. Das gelte vor allem für künftige Vorhaben, sagte Irene Vorholz, Sozialdezernentin des Verbandes, der Süddeutschen Zeitung. Ob bei den Ausländerbehörden, den Umweltämtern oder in der Jugendhilfe - die Frage, was auf die Kommunen auf welchem Weg übertragen werden dürfe, spiele für viele kommunale Aspekte eine Rolle. "Die Entscheidung hat Signalwirkung für die Zukunft." Der übliche Weg ist übrigens, dass die Länder die Ausführung von Bundesgesetzen regeln - dann aber eben mit Finanzierungszusage an die Kommunen. Im konkreten Fall hat das Gericht dafür eine Frist bis Ende nächsten Jahres gesetzt.

Noch gespannter wartet der Landkreistag freilich auf ein weiteres Verfahren, über das Karlsruhe noch nicht entschieden hat. Dort geht es um die Frage, ob den Kommunen qua Grundgesetz eine finanzielle Mindestausstattung zusteht und wie dies konkret auszugestalten wäre. Im aktuellen Beschluss hat das Gericht dies offen gelassen.