Die Bundesanwaltschaft hat an diesem Dienstag acht Männer in Sachsen festnehmen lassen. Sie seien dringend verdächtig, Mitglieder einer rechtsextremen inländischen terroristischen Vereinigung zu sein, teilte die Behörde mit . Die deutschen Staatsangehörigen seien am frühen Morgen an verschiedenen Orten in und um Leipzig, in Dresden, im sächsischen Landkreis Meißen sowie im polnischen Zgorzelec auf der Grundlage von Haftbefehlen gefasst worden. Gleichzeitig hätten dort an etwa 20 Orten Durchsuchungen begonnen.

Den acht Männern werde zur Last gelegt, einer Vereinigung anzugehören, die sich selbst „Sächsische Separatisten“ nenne, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Dies sei eine „aus fünfzehn bis zwanzig Personen bestehende militante Gruppierung, deren Ideologie von rassistischen, antisemitischen und in Teilen apokalyptischen Vorstellungen geprägt ist“. Ihre Mitglieder verbinde eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Nachruf : Wo er war, war Rauch Mit dem Tod von Lothar König verliert das Land einen streitbaren Kämpfer gegen Rechtsextremismus. Über einen, der beides war: Pfarrer und Punk. Von Ulrike Nimz

Aus Sicht der „Sächsischen Separatisten“ stehe Deutschland außer Zweifel vor dem "Kollaps" und werde an einem zeitlich noch unbestimmten "Tag X" staatlich und gesellschaftlich zusammenbrechen. Bei dieser Gelegenheit wolle die Gruppierung mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und gegebenenfalls auch in anderen ostdeutschen Ländern erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten. Unerwünschte Menschengruppen sollten notfalls durch ethnische Säuberungen aus der Gegend entfernt werden.

Sie übten offenbar Häuserkampf und den Umgang mit Schusswaffen

Spätestens im November 2022 hätten sich die „Sächsischen Separatisten“ gegründet, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Seitdem habe sich die Gruppierung „kontinuierlich auf den aus ihrer Sicht unausweichlichen Systemsturz“ vorbereitet. Ihre Mitglieder hätten wiederholt paramilitärische Trainings mit Kampfausrüstung absolviert. Nach Angaben der Behörde übten die mutmaßlichen Rechtsextremisten insbesondere den Häuserkampf, den Umgang mit Schusswaffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge. Überdies habe sich die Gruppierung militärische Ausrüstungsgegenstände beschafft, etwa Tarnfleckanzüge, Gefechtshelme, Gasmasken und Schutzwesten.

Zum genauen Alter der acht festgenommenen Männer machte die Bundesanwaltschaft keine Angaben. Jedoch teilte sie mit, dass einige von ihnen als Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben sollen. Die Beschuldigten sollen an diesem Dienstag und Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden.

Die Ermittlungen richten sich den Angaben nach auch gegen weitere sieben Beschuldigte. Gegen die auf freiem Fuß befindlichen Beschuldigten bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und in einem Fall um Unterstützung. Zudem würden Räumlichkeiten von nicht verdächtigen Personen, teils auch in Österreich, durchsucht.

Im Fall der mutmaßlichen Rechtsextremen hätten Bundeskriminalamt und Verfassungsschutz die Ermittlungen gemeinsam geführt und Unterstützung des Landeskriminalamts Sachsen bekommen. Für die Festnahmen und Durchsuchungen in Deutschland seien mehr als 450 Sicherheitskräfte und Polizeibeamte und Spezialkräfte im Einsatz. Die Maßnahmen in Österreich seien von der dortigen Direktion Staatschutz und Nachrichtendienst umgesetzt worden, die in Polen von der Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.