Den acht Männern werde zur Last gelegt, einer Vereinigung anzugehören, die sich selbst „Sächsische Separatisten“ nenne. Dies sei eine „aus fünfzehn bis zwanzig Personen bestehende militante Gruppierung, deren Ideologie von rassistischen, antisemitischen und in Teilen apokalyptischen Vorstellungen geprägt ist“. Ihre Mitglieder verbinde eine tiefe Ablehnung der freiheitlich-demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland.

Aus Sicht der „Sächsischen Separatisten“ stehe Deutschland außer Zweifel vor dem „Kollaps“ und werde an einem zeitlich noch unbestimmten „Tag X“ staatlich und gesellschaftlich zusammenbrechen. Bei dieser Gelegenheit wolle die Gruppierung mit Waffengewalt Gebiete in Sachsen und gegebenenfalls auch in anderen ostdeutschen Ländern erobern, um dort ein am Nationalsozialismus ausgerichtetes Staats- und Gesellschaftswesen zu errichten. Unerwünschte Menschengruppen sollten notfalls durch ethnische Säuberungen aus der Gegend entfernt werden.

Schatzmeister der sächsischen AfD-Jugend festgenommen

Spätestens im November 2022 hätten sich die „Sächsischen Separatisten“ gegründet, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Seitdem habe sich die Gruppierung „kontinuierlich auf den aus ihrer Sicht unausweichlichen Systemsturz“ vorbereitet. Ihre Mitglieder hätten wiederholt paramilitärische Trainings mit Kampfausrüstung absolviert. Nach Angaben der Behörde übten die mutmaßlichen Rechtsextremisten insbesondere den Häuserkampf, den Umgang mit Schusswaffen, Nacht- und Gewaltmärsche sowie Patrouillengänge. Überdies habe sich die Gruppierung militärische Ausrüstungsgegenstände beschafft, etwa Flecktarnanzüge, Gefechtshelme, Gasmasken und Schutzwesten.

Einer der Festgenommenen ist nach SZ-Informationen aus Sicherheitskreisen auch ein sächsischer AfD-Politiker. Er sitzt im Stadtrat von Grimma und gehört laut Homepage dem AfD-Vorstand im Kreisverband des Landkreises Leipzig an. Seit Oktober ist er zudem Schatzmeister des sächsischen AfD-Jugendverbands Junge Alternative.

Die Deutsche Presse-Agentur berichtet über offiziell noch unbestätigte Angaben aus Sicherheitskreisen, wonach der Mann bei der Razzia mit einer Langwaffe vor die Polizeibeamten getreten sei. Ein Beamter habe daraufhin zwei Warnschüsse abgegeben, hieß es. Der Beschuldigte habe einen Bruch am Kiefer erlitten und werde zur Stunde operiert. Wie es zu der Verletzung kam und weitere Details zu dem Zwischenfall sollen Zeugenvernehmungen klären.

Zwei andere Verdächtige sind nach Informationen des Spiegels und des Redaktionsnetzwerks Deutschland der Rädelsführer Jörg S. und sein Bruder Jörn. Sie sollen zur Familie eines bekannten österreichischen Rechtsextremisten gehören. Dieser habe in den 1990er-Jahren eine Neonazi-Kameradschaft im Bezirk Krems-Land angeführt und sei Mitglied einer paramilitärischen rechtsextremen Gruppe gewesen. Jörg und Jörn S. sollen laut Bundesanwaltschaft zu den Ursprungsmitgliedern der „Sächsischen Separatisten“ gehören.

Die acht deutschen Staatsangehörigen seien am frühen Morgen an verschiedenen Orten in und um Leipzig, in Dresden, im sächsischen Landkreis Meißen sowie im polnischen Zgorzelec auf der Grundlage von Haftbefehlen in Gewahrsam genommen worden, teilte die Bundesanwaltschaft mit. Die Beschuldigten sollen an diesem Dienstag und Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Für die Festnahmen und Durchsuchungen an etwa 20 Orten in Deutschland seien mehr als 450 Sicherheitskräfte, Polizeibeamte und Spezialkräfte im Einsatz gewesen. Auch in Österreich gab es Durchsuchungen. Bundesinnenministerin Nancy Faeser nannte die Festnahmen auf der Plattform X einen wichtigen Ermittlungserfolg.

Bezug zur „Siege“-Ideologie

Zum genauen Alter der festgenommenen Männer machte die Bundesanwaltschaft keine Angaben. Jedoch teilte sie mit, dass einige von ihnen als Jugendliche oder Heranwachsende gehandelt haben sollen. Dem Verfassungsschutz seien mehrere der Beschuldigten aus dem Spektrum der sogenannten Neuen Rechten beziehungsweise rechtsextremistischen Parteien bekannt, sagte der Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der Deutschen Presse-Agentur. „Bei zentralen Protagonisten dieser Gruppierung handelt es sich um teils sehr junge Rechtsextremisten, die Bezüge zu einer insbesondere im virtuellen Raum aktiven Szene aufweisen“, sagte Haldenwang.

Dabei geht es offenbar um die sogenannte „Siege-Szene“. Der englische Begriff bedeutet Belagerung und bezieht sich auf eine Sammlung von Schriften des US-amerikanischen Rechtsextremisten James Nolan Mason aus den 1980er-Jahren. Darin finden sich Gedankenspiele hinsichtlich eines rassistisch-terroristischen Guerillakrieges, der sich primär gegen Infrastruktur und politische Führungspersonen richten soll, um die Gesellschaft in einen Rassenkrieg zu stürzen.

Die Ermittlungen richten sich nach Angaben der Bundesanwaltschaft auch gegen weitere sieben Beschuldigte. Gegen die auf freiem Fuß Befindlichen bestehe der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, in einem Fall gehe es um Unterstützung.