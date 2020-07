Die Grünen-Bundespolitiker Anton Hofreiter, Renate Künast und Filiz Polat haben eine Drohmail mit dem Absender "NSU 2.0" bekommen. Das sagte ein Fraktionssprecher am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Auch Hannovers Oberbürgermeister Belit Onay bekam ein rechtsextremistisches Drohschreiben mit der Unterschrift "NSU 2.0", wie er der dpa bestätigte. Der Grünen-Politiker sagte, er erhalte relativ viele Drohmails, diese habe aber auch Bezug auf seine Familie genommen. Zudem stelle sie sich in den Kontext der rechtsterroristischen Gruppe Nationalsozialistischer Untergrund (NSU). "Ich nehme das sehr ernst", sagte Onay. Seit 2018 sind bei etwa 70 Politikern und anderen Personen des öffentlichen Lebens Drohmails eingegangen, die mit "NSU 2.0" unterzeichnet waren. In drei Fällen in Hessen waren den Drohschreiben interne Abfragen an Polizeicomputern vorausgegangen.