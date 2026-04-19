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RechtsextremismusHerzklopfen im „Führerbunker“

Lesezeit: 3 Min.

Sehr jung, sehr unsicher, sehr radikal: Soziale Medien haben alles verändert, auch den Rechtsextremismus.
Sehr jung, sehr unsicher, sehr radikal: Soziale Medien haben alles verändert, auch den Rechtsextremismus. Friedrich Bungert

Die Investigativreporterin Angelique Geray hat verdeckt in der Neonazi-Szene recherchiert. Ihr Buch erzählt viel über die Kontinuität rechtsextremer Gewalt im Land.

Rezension von Ulrike Nimz

Als Isabell den „Führerbunker“ betritt, darf sie sich nicht anmerken lassen, wie sehr ihr Herz rast. Sie fürchtet aufzufliegen, hier in dieser traurigen Gartenlaube mit den Reichskriegsflaggen an der Wand. Was, wenn herauskommt, dass sie gar nicht Isabell ist, Altenpflegerin aus Berlin, die zweifelt am demokratischen System, sondern Journalistin? Sie spürt die versteckte Kamera in der Innentasche ihrer Daunenjacke. Sie stellt Fragen beiläufig und versucht, an den richtigen Stellen zu nicken. Dann präsentiert der Neonazi, der sie hierher eingeladen hat, die Kugelbomben unter seinem Bett.

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SZ PlusVon Ulrike Nimz (Text) und Friedrich Bungert (Fotos)

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