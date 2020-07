Mutmaßlicher Terrorunterstützer in JVA Dortmund gestorben

Ein mutmaßlicher Unterstützer der rechten Terrorzelle "Gruppe S" ist am Montag tot in der JVA Dortmund aufgefunden worden. Die Todesursache ist bisher noch unklar und laut Staatsanwaltschaft Dortmund Gegenstand von Ermittlungen.

Der 46-Jährige aus Nordrhein-Westfalen war im Februar als einer von zwölf Männern aus sechs Bundesländern festgenommen worden. Ihnen wird die Bildung oder Unterstützung einer terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Die "Gruppe S" soll Anschläge auf Asylbewerberheime, Moscheen und Politiker geplant und sich bereits Waffen beschafft haben. Der mutmaßliche Anführer Werner S. ist auch Namensgeber der Gruppe. Die Mitglieder tauschten sich in Chatgruppen aus und trafen sich persönlich, unter anderem in Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen. Auf Fotos der Treffen posierten die Teilnehmer mit Streitäxten und Messern.

Auch der nun verstorbene Beschuldigte war nach Recherchen von Süddeutscher Zeitung und WDR bei mindestens einem Treffen anwesend. Dabei soll es nach Erkenntnissen der Ermittler um konkrete Tatpläne und Informationen zu selbstgebauten Waffen gegangen sein, außerdem sollen die Teilnehmer zugesichert haben, 50 000 Euro für den Ankauf von Waffen zur Verfügung zu stellen. Über die Treffen hatte den Ermittlern ein Informant berichtet. Ihm zufolge habe der nun Verstorbene die Gruppe aus persönlichen Gründen lediglich finanziell unterstützen wollen.

Geplant war ein "Massaker" ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder

Bei seiner Festnahme sollen in seiner Wohnung in Porta-Westfalica allerdings selbstgebaute Handgranaten gefunden worden sein, die von Spezialkräften entschärft werden mussten. Außerdem soll er der Polizei Waffendepots in einem Waldstück gezeigt haben. Die Bundesanwaltschaft ordnete ihn aufgrund seiner Aussagen dem "rechtsextremistischen Spektrum" zu. Sein Verteidiger war zunächst nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die mutmaßlichen Mitglieder der Gruppe S. hatten sich aus ganz Deutschland in der von Werner S. gegründeten konspirativen Chatgruppe "Der Harte Kern" zusammengefunden. Keiner von ihnen war den Sicherheitsbehörden vorher als rechter Gefährder bekannt. Jedoch waren auch Männer aus anderen rechtsextremistischen Gruppen darunter, etwa der vom Verfassungsschutz beobachteten Gruppierung "Wodans Erben".

Die mutmaßlichen Mitglieder bereiteten sich auf den sogenannten "Tag X" vor, an dem sie Anschläge in kleineren Einheiten durchführen wollten und somit laut Generalbundesanwalt daraufhin "bürgerkriegsartige Zustände" erreichen wollten. Der Tatplan habe vorgesehen, gleichzeitig mehrere Moscheen in kleineren Ortschaften anzugreifen, um ein "Massaker" ohne Rücksicht auf Frauen und Kinder zu verüben. Werner S. soll dafür körperlich fitte Männer, insbesondere mit militärischer Erfahrung gesucht haben.