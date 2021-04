Rechtsextremismus:Terrorprozess gegen "Susl" beginnt

Von Annette Ramelsberger, München

Es herrschte ganz offensichtlich inniges Einvernehmen. "Sei mir gegrüßt, Susl", schrieb Ralf Wohlleben, einer der engsten Unterstützer der Mörderbande NSU an seine Vertraute Susanne G. Detailliert berichtete Wohlleben ihr in insgesamt 34 Briefen über den NSU-Prozess in München, über seine Haft, über seine ungebrochene rechtsextremistische Haltung. "Mit aufrechten Grüßen aus München", beendete er einen seiner Briefe aus der Zelle an "Susl" und schrieb dahinter: "Im Geiste frei."