Jörg S. nannte sich auf der Messenger-App Telegram „Hunter“, Jäger. Er chattete mit internationalen Rechtsextremisten, schrieb auf Englisch über Waffen und den „weißen Dschihad“. Und er schien es sehr ernst zu meinen mit seinen Plänen, diesen Eindruck gewann jedenfalls einer seiner Chat-Partner, der allerdings kein Rechtsextremist war, sondern ein Informant des FBI. Die US-Ermittler warnten daraufhin ihre deutschen Kollegen.