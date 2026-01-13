Jörg S. nannte sich auf der Messenger-App Telegram „Hunter“, Jäger. Er chattete mit internationalen Rechtsextremisten, schrieb auf Englisch über Waffen und den „weißen Dschihad“. Und er schien es sehr ernst zu meinen mit seinen Plänen, diesen Eindruck gewann jedenfalls einer seiner Chat-Partner, der allerdings kein Rechtsextremist war, sondern ein Informant des FBI. Die US-Ermittler warnten daraufhin ihre deutschen Kollegen.
Rechtsextremismus im NetzWie Teenager zu Terroristen werden
Lesezeit: 3 Min.
Eine kriminologische Studie zur deutschen „Terrorgram“-Szene zeigt: Jugendliche werden aus mehreren Gründen zu Extremisten – und viele davon sind unpolitisch. Die Experten geben klare Empfehlungen.
Von Roland Muschel, Stuttgart
Gewalt gegen Kinder im Netz:„Die Auswahl der Opfer ist nicht zufällig“
Pädokriminelle machen im Netz Jagd auf Kinder, treiben sie zu Selbstverletzungen, ergötzen sich an ihrem Leid. Warum die Gewalt in „Com-Netzwerken“ keine Grenzen kennt und Ermittler oft überfordert sind, erklärt der Extremismusexperte Felix Neumann.
