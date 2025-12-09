Rechtsextremismus„Eine völkische Tagesmutter nimmt Einfluss, und zwar sehr direkt“

Die Sozialwissenschaftlerin Christine Krüger und ihr Team untersuchen seit Jahren rechtsextreme Netzwerke im Land und deren Folgen für das Miteinander. „Es geht darum, Gesellschaft von unten zu formen“, warnt sie. Ein Gespräch über die Versäumnisse der Politik, den falschen Vergleich mit den „Baseballschlägerjahren“ – und darüber, warum sie manchmal lieber zur Erdkröte forschen würde.