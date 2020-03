Es war Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau, welche die Debatte am Donnerstag um einen unerfreulichen Begriff bereicherte. "Das alles ist rechtsextremistischer Alltag", sagte die Linken-Abgeordnete im Bundestag. Pau setzt sich in ihrem Berliner Wahlkreis Marzahn-Hellersdorf seit Jahren gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus ein, seither lebt sie mit Todesdrohungen und Personenschutz. Als der Bundestag am Donnerstag ein Gesetz gegen Rechtsextremismus und Hasskriminalität beriet, da listete Pau eine ganze Serie rechtsextremistisch motivierter Gewalttaten auf, allein in den vergangenen zehn Tagen. Sie reichten vom Terror in Hanau über Angriffe auf Gedenkstätten und einen Brandanschlag auf eine Shishabar bis zu Bombendrohungen gegen Moscheen und Attacken auf Kommunalpolitiker.

Die Bundesregierung will die Anbahnung solcher Straftaten im Netz nun schärfer ahnden. Ihr Entwurf des Gesetzes "zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität" wurde am Donnerstag erstmals im Bundestag beraten. Er sieht vor, Drohung mit Mord oder Vergewaltigung im Netz mit bis zu drei Jahren Haft zu bestrafen, bisher waren es zwei. Auf Drohung mit sexueller Gewalt sollen bis zu zwei Jahre Freiheitsstrafe stehen, auf Einschüchterung von Kommunalpolitikern bis zu fünf Jahre. Antisemitische Motive sollen sich strafverschärfend auswirken. Zudem sollen Internetprovider verpflichtet werden, volksverhetzende und strafwürdige Inhalte der Polizei zu melden - und verschlüsselte Passwörter an Strafverfolgungsbehörden herauszugeben.

Man werde die Demokratie "mit allen Mitteln des wehrhaften Rechtsstaates verteidigen", kündigte der Parlamentarische Staatssekretär im Justizministerium, Christian Lange (SPD), an. Rednerinnen und Redner der Opposition begrüßten - bis auf die AfD - eine schärfere Gangart gegen rechte Hetze im Netz, signalisierten aber auch zusätzlichen Handlungsbedarf.

Bundestagsvizepräsidentin Pau forderte eine unabhängige Beobachtungsstelle für Rechtsextremismus, Rassismus und Antisemitismus. Präventionsprojekte, denen immer wieder Fördergelder gestrichen würden, bräuchten endlich eine verlässliche gesetzliche Grundlage für ihre Arbeit, betonte auch die grüne Rechtspolitikerin Renate Künast - auch sie oft Ziel rechter Hasskriminalität. Strafrechtsverschärfungen allein seien wenig hilfreich, so Künast. Justizbehörden müssten besser ausgestattet, Mitarbeiter fortgebildet werden.

Unions-Fraktionsvize Thorsten Frei (CDU) forderte mehr Zuspruch für den umstrittenen Gesetzentwurf, der Verfassungsschützern Zugang zu Whatsapp-Gruppen geben soll. Aus der FDP kam Widerspruch. Man werde nicht zulassen, dass das Land nach den Anschlägen von Halle und Hanau "überrumpelt" werde und "im Schnellverfahren die Bürgerrechte eingeschränkt" würden. Der AfD-Abgeordnete Roman Reusch sprach sich dafür aus, durch eine erleichterte Auskunftssperre im Melderegister auch Richter und Soldaten besser zu schützen.