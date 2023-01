Ermittlungen gegen LKA-Beamte in Sachsen-Anhalt

Wegen Rechtsextremismus-Verdachts sind in Sachsen-Anhalt strafrechtliche Ermittlungen gegen vier LKA-Beamte eingeleitet worden. Wie das Innenministerium der Süddeutschen Zeitung am Freitagabend bestätigte, geht es um "bilaterale Kommunikationsverläufe mit (nach derzeitigem Prüfungsstand) den Nationalsozialismus verharmlosendem Inhalt". Zwei Personenschützern sei die Führung der Dienstgeschäfte untersagt worden, zwei weitere Beamte seien in den Innendienst versetzt worden. Gegen alle vier seien Disziplinarverfahren eingeleitet worden.

Der MDR und die Mitteldeutsche Zeitung berichteten, dass es sich um zwei langjährige Personenschützer von Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) gehandelt habe. "Nach jetzigem Prüfungsstand gibt es keinerlei Hinweise auf eine Teilnahme an rechtsextremen Chatgruppen und keinerlei Hinweise auf eine Zugehörigkeit zur Prepper-Szene", führte das Innenministerium weiter aus. Die Ermittlungen seien durch die Auswertung eines Mobiltelefons einer anderen Person ins Laufen gekommen. Für Schutzpersonen habe zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr bestanden.

Linke, Grüne und SPD zeigen sich besorgt

Die innenpolitische Sprecherin der Linken-Fraktion, Henriette Quade, forderte umgehend Aufklärung: "Wieder haben wir ein Polizeiskandal und wieder kommt existenzielle Verunsicherung und Angst bei allen auf, die von Nazis bedroht sind." Die Grünen-Fraktion zeigte sich ebenfalls alarmiert. "Der Schutz unserer Verfassungsorgane vor dem Angriff von Verfassungsfeinden ist Aufgabe aller Polizeibeamten in Sachsen-Anhalt. Allein der Verdacht, Beamte mit rechtsextremen Einstellungen könnten in der Vergangenheit für den Schutz des Ministerpräsidenten eingesetzt worden sein, besorgt mich zutiefst", sagte Sebastian Striegel, der innenpolitische Sprecher der Landtagsfraktion.

Der SPD-Innenpolitiker Rüdiger Erben nannte die Vorstellung, dass Beamte mit rechtsextremen Tendenzen wichtige Repräsentanten des Landes geschützt haben, unerträglich. Nun brauche es intensive Ermittlungen und maximale Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit.