Zum Hauptinhalt springen

RechtsextremismusRazzia in fünf Bundesländern gegen rassistischen Verein

Lesezeit: 1 Min.

Bereits 2023 wurden Wohnungen von Mitgliedern des rechtsextremistischen Vereins „Artgemeinschaft“ durchsucht.
Bereits 2023 wurden Wohnungen von Mitgliedern des rechtsextremistischen Vereins „Artgemeinschaft“ durchsucht. Jan-Philipp Strobel/dpa
  • Die Polizei durchsucht in fünf Bundesländern Wohnungen von 15 Personen, die die verbotene rechtsextreme "Artgemeinschaft" fortgeführt haben sollen.
  • Unter den Beschuldigten sind AfD-Kandidaten aus Sachsen-Anhalt, darunter Direktkandidat Simon Lansmann und Listenkandidat Sebastian Koch.
  • Die „Artgemeinschaft“ war laut Verfassungsschutz die größte deutsche neonazistische Vereinigung und wurde 2021 vom Bundesinnenministerium verboten.
Von der Redaktion überprüft

Diese Zusammenfassung wurde mit der Unterstützung einer generativen künstlichen Intelligenz erstellt. Lesen Sie mehr über unseren Umgang mit KI.

Fanden Sie diese Zusammenfassung hilfreich?
Mehr Feedback geben

15 Personen in mehreren Bundesländern werden beschuldigt, die verbotene rechtsextremistische Gruppierung „Artgemeinschaft“ fortgeführt haben. Darunter sind auch AfD-Kandidaten aus Sachsen-Anhalt.

Von Sebastian Erb

SZ bei Google bevorzugen

Mit einer groß angelegten Razzia geht die Polizei in fünf Bundesländern seit dem frühen Morgen gegen zahlreiche Personen aus dem rechtsextremen Lager vor. Im Auftrag der Staatsanwaltschaft Halle an der Saale durchsuchten Beamte in Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Brandenburg und Berlin die Wohnungen von 15 Beschuldigten.

Die Staatsanwaltschaft wirft ihnen vor, die verbotene rechtsextreme „Artgemeinschaft“ fortzuführen. Ein Sprecher des Landeskriminalamtes Sachsen-Anhalt bestätigte der Süddeutschen Zeitung die Durchsuchungsmaßnahmen. Ziel sei es, Beweismittel wie elektronische Geräte sicherzustellen, Haftbefehle gebe es keine.

Die „Artgemeinschaft“ war die größte deutsche neonazistische Vereinigung

Unter den Beschuldigten sind auch AfD-Politiker aus Sachsen-Anhalt. Simon Lansmann kandidiert als Direktkandidat für die Landtagswahl Anfang September. Sein Hof in der Nähe von Gardelegen ist ein Ziel der heutigen Durchsuchungen, wie sein Anwalt bestätigte. Auf diesem Hof fand laut Spiegel kürzlich eine Sonnenwendfeier mit Anhängern der Artgemeinschaft statt. Damals soll ebenso Sebastian Koch, Platz 8 der Landesliste, anwesend gewesen sein. Auch bei ihm fand nach Informationen der Volksstimme am Donnerstag eine Durchsuchung statt. Lansmann und Koch waren am Donnerstag nicht für eine Stellungnahme zu erreichen.

Die Artgemeinschaft wurde 1951 gegründet, im Sinne ihrer Rassenideologie wollte sie eine angebliche nord- und mitteleuropäische „Menschenart“ erhalten. Dafür wurden auch Kinder und Jugendliche indoktriniert. Laut Verfassungschutz war die „Artgemeinschaft“ die größte deutsche neonazistische Vereinigung. Sie bezog sich demnach direkt auf den historischen Nationalsozialismus und fungierte als wichtige Schnittstelle der deutschen Neonaziszene.

Das Bundesinnenministerium hat die „Artgemeinschaft – Germanische Glaubens-Gemeinschaft wesensgemäßer Lebensgestaltung e. V.“ – so der vollständige Name – vor drei Jahren verboten, weil sie sich gegen die verfassungsmäßige Ordnung und insbesondere wegen ihrer antisemitischen Überzeugungen gegen den Gedanken der Völkerverständigung richte.

Das Bundesverwaltungsgericht hatte das Verbot im Frühjahr dieses Jahres bestätigt. Den Beteuerungen, man sei unpolitisch, waren nicht überzeugend. Die Artgemeinschaft greife klar auf das Gesellschaftsmodell des Nationalsozialismus zurück, urteilte das Gericht. Die Fortführung der Vereinsaktivität der „Artgemeinschaft“ ist seitdem nach Paragraf 85 des Strafgesetzbuches verboten und kann mit bis zu drei Jahren Gefängnis bestraft werden.

Mitarbeit: Julian Feldmann

© SZ - Rechte am Artikel können Sie hier erwerben.
Zur SZ-Startseite

ExklusivRechtsextreme Active Clubs
:Wo junge Männer in Deutschland für einen „Rassenkrieg“ trainieren

Boxen, grillen, kämpfen? Mit Körperkult werben Rechtsextremisten junge Männer für gewaltorientierte „Active Clubs“ an, warnt der Verfassungsschutz. Ausschreitungen in Nordirland und England zeigen: Die Angst vor solchen Klubs ist begründet.

SZ PlusVon Markus Balser und Sebastian Erb

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite