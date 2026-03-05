Sie sollen Brandanschläge auf Flüchtlingsunterkünfte geplant, Kugelbomben gekauft und mehrere Menschen verprügelt haben. Aber hier, in Saal 237 des Hanseatischen Oberlandesgerichtes, sitzen sie nicht nur neben ihren Verteidigern, sondern auch ganz nah bei ihren Eltern. Unscheinbar sehen sie aus, die teils noch minderjährigen Angeklagten. Nicht so, wie man sich Neonazis vorstellt, die den Umsturz des politischen Systems und den Tod von Menschen geplant haben sollen. Einer hält sich einen Aktenordner vors Gesicht, darauf steht: „Drecksstaat“.