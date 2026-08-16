Björn Höcke möchte offenbar bewaffnete Neonazis wieder in die AfD aufnehmen. Das geht nach Recherchen der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung aus drei Reden des thüringischen AfD-Vorsitzenden seit Sommer 2025 hervor. Höcke sagte demnach, dass er die mutmaßlichen Mitglieder der „Sächsischen Separatisten“ für unschuldig erkläre. Er wolle ihnen Prozesshilfe zukommen lassen und erwirken, dass die drei bisherigen AfD-Mitglieder unter ihnen wieder mit vollen Mitgliedsrechten ausgestattet werden. Die Bundesanwaltschaft wirft den „Sächsischen Separatisten“ vor, dass sie Gebiete Sachsens erobern und auf ihnen einen nationalsozialistischen Staat erreichten wollten.