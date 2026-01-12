Diesmal geht es um alles. Die Stunde der Wahrheit, l’heure de vérité. Für Marine Le Pen persönlich zunächst und vor allem. Aber, knapp nachgelagert, auch für Frankreich, manche sagen: für ganz Europa.
Prozess in FrankreichMarine Le Pen spielt ihre letzte Karte
In Paris beginnt der Berufungsprozess gegen die Chefin der extremen Rechten Frankreichs. Darf sie 2027 an der Präsidentenwahl teilnehmen? Und was ist, wenn nicht? Antworten auf die wichtigsten Fragen.
Von Oliver Meiler, Paris
