Im Zusammenhang mit Ermittlungen zu der rechtsextremistischen kriminellen Vereinigung "Goyim Partei Deutschland" ist es zu zwei Festnahmen gekommen in Berlin und in Heerlen in den Niederlanden. Zudem wurden die Wohnungen der beiden Männer sowie von sechs weiteren Beschuldigten in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland durchsucht, wie die Bundesanwaltschaft am Donnerstag mitteilte. Die Ermittler gehen davon aus, dass die Festgenommenen zu den Rädelsführern der kriminellen Vereinigung gehören. Der in Heerlen Festgenommene soll die Vereinigung "Goyim Partei Deutschland" im August 2016 gegründet haben.