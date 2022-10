"Radikalisierung über Ländergrenzen hinweg": In Dresden demonstrierten am Samstag verschiedene Gruppen gegen Corona-Maßnahmen und die Politik der Bundesregierung.

Von Ulrike Nimz, Leipzig

Es war so etwas wie der vorläufige Höhepunkt des "heißen Herbstes". Während in Erfurt die Feierlichkeiten zum Tag der Deutschen Einheit liefen, besuchten am 3. Oktober etwa 10 000 Menschen das "Fest der Freiheit" in Gera. Darunter Neonazis, Mitglieder rechtsextremer Kleinstparteien oder wie Hauptredner Björn Höcke es ausdrückte: "verschiedene, freiheitsliebende Bürgerinitiativen".