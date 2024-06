Es sind interessante Begegnungen, die man bei Prozessen gegen Reichsbürger hat. Da stehen Frauen vor der Panzerglasscheibe vor dem Saal des Oberlandesgerichts Frankfurt, sie werfen den Angeklagten Handküsse zu und formen mit den Fingern Herzen. Sie tragen T-Shirts, darauf die Worte „I believe in you“ oder „We stand with you“. Eine trägt einen Anstecker mit der Zahl 1871 am Revers, eine Anspielung darauf, dass sie das Kaiserreich für nicht untergegangen hält. Manche von ihnen ziehen von Prozess zu Prozess, von Stuttgart nach Frankfurt nach München, wie eine Karawane. Denn in diesen drei Städten laufen die Prozesse gegen die Verschwörer rund um Heinrich XIII. Prinz Reuß, denen die Bundesanwaltschaft vorwirft, sie hätten den Bundestag stürmen, die Regierung stürzen und das Land in eine Diktatur verwandeln wollen. Das sehen die Groupies, die an der Glasscheibe zum Verhandlungssaal in Frankfurt kleben, anders. Für sie ist das alles nur ein politischer Prozess, eingefädelt von der Bundesregierung.

Manche dieser Leute spähen Journalisten von hinten in die Laptops und lesen laut vor, was man über die Angeklagten schreibt. Und wenn dort steht, dass es ziemlich viele Hinweise auf eine Verschwörung gibt, dann tuscheln sie in der Pause, so, damit man es gut hören kann: „Ich glaube nicht, dass Journalisten wiedergeboren werden. Und wenn, dann vermutlich als Schaben.“

Mitunter kandidierten Verteidiger und Angeklagte für dieselbe Partei

Für die Justiz sind diese Leute ein Sicherheitsrisiko. Sie hat die Reichsbürgerprozesse ins Nirgendwo ausgelagert, nach ganz weit draußen, wo nur hinkommt, wer sich sehr interessiert. In Stuttgart wird neben dem Hochsicherheitsgefängnis Stammheim verhandelt, in Frankfurt hat die Justiz sogar eine eigene Halle aufbauen lassen, hinter Stacheldraht. Man sieht mit bloßem Auge kaum noch die Silhouette von Frankfurt. Nur in München ist der Gerichtssaal mitten in der Stadt. Man erwartet deshalb hier besonders viel Besuch.

Einige dieser Groupies sind Mitglieder der Kleinstpartei „Die Basis“, die aus den Protesten gegen die Corona-Schutzmaßnahmen hervorgegangen ist. Manchmal hat man das Gefühl, dass diese Partei im Gerichtssaal in Frankfurt auch gleich einen Parteitag veranstalten könnte: ehemalige Bundestagskandidaten der „Basis“, wohin man schaut, nicht nur auf den Besucherplätzen. Da ist zum Beispiel Professor Martin Schwab, der die Angeklagte Johanna Findeisen-Juskowiak verteidigt. Er war Bundestagskandidat der „Basis“ in Nordrhein-Westfalen, sie Bundestagskandidatin der Partei im Bodenseekreis. Die Angeklagte schlingt im Gerichtssaal die Arme um ihren Verteidiger, als hätten sie sich vor 20 Jahren verloren und nun wiedergefunden.

Für Verteidiger Schwab ist der Prozess gegen die Gruppe rund um Prinz Reuß „der größte Missbrauch der Rechtspflege“ in Deutschland. Es werde konstruiert, dass die Angeklagten Russland um Unterstützung rufen wollten, um die deutsche Regierung zu stürzen – das werde den Angeklagten nur vorgeworfen, damit die Regierung den Verteidigungsfall ausrufen und dann im Amt bleiben könne, über die Bundestagswahl 2025 hinaus. Man meint, sich verhört zu haben, aber Schwab veröffentlicht sein Statement auch im Internet. Der Mann ist ordentlicher Juraprofessor an der Universität Bielefeld.

Da ist auch der Anwalt Dirk Sattelmaier, der den angeklagten früheren Kriminalkommissar und Corona-Aktivisten Michael Fritsch aus Hannover verteidigt. Der hätte Innenminister im neuen Deutschland werden sollen. Auch Sattelmaier war Bundestagskandidat der „Basis“, genauso wie sein Mandant Fritsch. Neben ihm sitzt Olaf Klemke, ein schneidiger Szeneanwalt, man kennt ihn noch aus dem NSU-Prozess, er hat den NSU-Unterstützer Ralf Wohlleben verteidigt. Gleich an seinem ersten Tag vor dem OLG Frankfurt führt Klemke sich ein. Er befragt eine junge Kriminalkommissarin vom BKA mit einer Herablassung, die den Richter dazu bringt, Klemke zu bremsen. „Ich wollte nur nett sein“, sagt Klemke mit einem Ton, aus dem der Sarkasmus trieft. Als Richter Jürgen Bonk sagt, er solle die Frau mit seinen Fragen nicht verwirren, da sagt er: „Das ist ’ne Frau, und ich wirke vielleicht so auf Frauen.“ Dann sagt er zur Zeugin: „Jetzt also noch mal ganz langsam für Sie, Frau S.“

Es geht hier um Machtspiele, Positionskämpfe, Kräftemessen. „Wir sind noch in den Grabenkämpfen“, sagt ein Anwalt. Was lässt ein Richter mit sich machen? Wo findet man eine Schwäche? Klemke findet sofort eine. Dreimal hat der Richter ihn unterbrochen und Klemkes trickreiche Fragen so umformuliert, dass die Zeugin sie beantworten kann. Klemke beanstandet das. „Das war eine Hilfestellung“, sagt Richter Bonk. „Ich benötige keine Hilfestellung“, sagt Klemke. Richter Bonk hat sich um einen konzilianten Ton bemüht, nun ist es frostig geworden in Frankfurt.

Die Angeklagten suchen sich oft Anwälte, denen ihre Ideologie nicht fremd ist. Der Angeklagte Peter Wörner hat zwei rechte Szeneanwälte aus Bayern, auch die frühere AfD-Abgeordnete Birgit Malsack-Winkemann lässt sich von dem Szeneanwalt Jochen Lober aus Köln vertreten, der sogar moniert, dass der Richter sich am ersten Tag eigens zu seiner Mandantin in die Zelle bemüht hat. Der Richter hat ihr gesagt, sie werde ohne Handschellen in den Saal geführt, nur von zwei Beamten begleitet. Eine Geste des Entgegenkommens. Aber eine solche Ansprache der Angeklagten ohne ihren Verteidiger – unerhört, findet Lober. Er wähnt sogar geheime Absprachen zwischen Gericht und Bundesanwaltschaft, weil sie durch dieselbe Tür den Gerichtssaal verlassen.

Ein Verteidiger sang jahrelang in einer Neonaziband

Auch in Stuttgart setzen die Verteidiger einen speziellen Ton. Beim Prozessauftakt Ende April sagte Verteidigerin Viktoria Dannenmaier, dass ihr Mandant dafür bestraft werde, dass er Corona-Demonstrationen organisiert habe. Der Mann ist nicht deswegen angeklagt, sondern dafür, die Militärs in der Gruppe zum Umsturz aufgewiegelt zu haben. Seine Anwältin sagt: „Es handelt sich um einen politischen Prozess, man will die Opposition schwächen, man will verhindern, dass die restliche Bevölkerung anfängt nachzudenken.“ Die Frau verteidigt gemeinsam mit dem Querdenker-Aktivisten und Anwalt Markus Haintz. Und dann sitzt da auch noch Steffen Hammer als Verteidiger eines Angeklagten in Stuttgart, der Anwalt hat jahrelang als Frontsänger in der Neonaziband Noie Werte gesungen.

Es ist eine Aufgabe, alle diese Leute im Zaum zu halten. Natürlich gibt es auch engagierte Anwälte, die nicht in Schwurblerkreisen unterwegs sind, sie monieren das Offensichtliche: Dass es schwierig ist, ihre Mandanten zu verteidigen, wenn an drei Gerichtsstandorten, in drei verschiedenen Prozessen über das Gleiche geredet wird – und sie nichts davon erfahren, wer gerade wo ihren Mandanten belastet. Richter Joachim Holzhausen in Stuttgart hat der Bundesanwaltschaft deswegen die Aufgabe zugewiesen, aus den anderen Hauptverhandlungen in München und Frankfurt zu berichten und die Erkenntnisse von dort in Stuttgart einzuführen. Das sei „die dienstliche Pflicht“ der Staatsanwälte. Noch ist nicht sehr viel gekommen.

Und in München geht es an diesem Dienstag ja auch erst los. Mit acht Angeklagten, mindestens doppelt so vielen Anwälten und vermutlich mit Besuch von der „Basis“.